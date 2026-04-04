Jetzt auch gegen Top-Team: Groß Borstel holt vierten Sieg in Serie Bezirksliga Hamburg Nord: SV Groß Borstel gewinnt gegen den Tabellendritten TSV Sasel II. Nach dem Sieg zeigt sich Trainer Dehran Redzepi zufrieden, sieht aber weiter Verbesserungsbedarf. von red · 04.04.2026, 09:16 Uhr · 0 Leser

Vierter Sieg in Serie: Groß Borstel klettert weiter. – Foto: privat

Der SV Groß Borstel setzt seinen starken Lauf in der Bezirksliga Hamburg Nord fort und hat das Nachholspiel gegen den Tabellendritten TSV Sasel II mit 4:3 gewonnen. Es war bereits der vierte Sieg in Serie - und einer, der die Entwicklung der Mannschaft eindrucksvoll unterstreicht.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber alles andere als optimal. Sasel ging in der 24. Minute durch Lucas Wilfried Lüttgen in Führung und stellte die Partie zunächst auf den Kopf. Doch Groß Borstel reagierte ruhig und übernahm in der Folge zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Starke Reaktion und klare Führung Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Bennet Solterbeck traf in der 31. Minute zum 1:1. Mit zunehmender Spieldauer wurde Groß Borstel immer dominanter, strukturierter und zielstrebiger. Noch vor der Pause drehte Robert Prien die Partie (40.) und sorgte für die verdiente Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Mannschaft das bessere Team: Nick Thederan erhöhte in der 61. Minute auf 3:1, ehe Max Well Charbel M Kponou in der 73. Minute das 4:1 nachlegte. In dieser Phase präsentierte sich Groß Borstel spielbestimmend, defensiv stabil und offensiv äußerst effektiv. Trainer Dehran Redzepi zeigte sich entsprechend zufrieden: „Trotz eines am Ende knappen 4:3-Erfolgs gegen Sasel zeigte unsere Mannschaft eine über weite Strecken herausragende Leistung.“ Besonders die Spielkontrolle hob er hervor: „Mit viel Ruhe am Ball, klaren Abläufen und hoher Intensität gegen den Ball drehten wir die Partie verdient zu unseren Gunsten.“ Groß Borstel lässt es nochmal spannend werden Trotz der klaren Überlegenheit blieb es am Ende spannend. Sasel verkürzte in der 79. Minute durch Julian Petersen auf 2:4 und kam in der Schlussminute sogar noch auf 3:4 heran. Groß Borstel verpasste es in dieser Phase, die Partie frühzeitig zu entscheiden und souverän zu Ende zu spielen. Auch Redzepi sah hier Verbesserungspotenzial: „Umso ärgerlicher ist es, dass sich die klare Überlegenheit nicht vollständig im Endergebnis widerspiegelt. In der Schlussphase gelang es uns nicht, die Partie konsequent und abgeklärt zu Ende zu spielen.“ Dennoch überwog beim Trainer das Positive: „Mit etwas mehr Konsequenz hätte der Sieg deutlich höher ausfallen können. Auf dieser Leistung lässt sich in den kommenden Spielen definitiv aufbauen", meint der Coach, der im Winter übernommen hat. Serie bringt Aufschwung im Tabellenkeller

Fr., 10.04.2026, 19:00 Uhr VfL 93 Hamburg VfL 93 SV Groß Borstel Groß Borstel 19:00 PUSH