Jetzt anschauen: die Niederrhein-Elf der Woche am 30. September

Niederrhein: Elf der Woche

Regionalliga West - hier geht es zur Elf der Woche!

Oberliga Niederrhein - hier geht es zur Elf der Woche!

Landesliga, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Landesliga, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga, Gruppe 4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga, Gruppe 5 - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga, Gruppe 6 - hier geht es zur Elf der Woche!

_________

Duisburg, Dinslaken, Mülheim: Elf der Woche

Kreisliga A, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!





_________

Düsseldorf: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

_________

Essen: Elf der Woche

Kreisliga A, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

_________

Grevenbroich & Neuss: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!



_________

Kempen & Krefeld: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

_________

Kleve & Geldern: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

_________

Moers: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Quali 1 - Hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Quali 2 - Hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Quali 3 - Hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Quali 4 - Hier geht es zur Elf der Woche!



_________

Mönchengladbach & Viersen: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Quali 1 - Hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Quali 2 - Hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Quali 3 - Hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Quali 4 - Hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Quali 5 - Hier geht es zur Elf der Woche!



_________

Oberhausen & Bottrop: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!



_________

Rees & Bocholt: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!



_________

Remscheid-Solingen: Elf der Woche

Kreisliga A, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga A, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C - hier geht es zur Elf der Woche!



_________

Wuppertal & Niederberg: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!





_________

Frauen Niederrhein:: Elf der Woche

Frauen-Regionalliga West - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Niederrheinliga - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Landesliga, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Landesliga, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Bezirksliga, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Bezirksliga, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Bezirksliga, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Bezirksliga, Gruppe 4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen - Kreisliga

Frauen-Kreisliga, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Kreisliga, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Kreisliga, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Kreisliga, Gruppe 4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Kreisliga, Gruppe 5 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Kreisliga, Gruppe 6 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Kreisliga, Gruppe 7 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Kreisliga, Gruppe 8 - hier geht es zur Elf der Woche!





A-Junioren Niederrhein: Elf der Woche

A-Junioren-Niederrheinliga - hier geht es zur Elf der Woche!

A-Junioren-Grenzlandliga - hier geht es zur Elf der Woche!

A-Junioren-Sonderliga GV-Neuss, Kempen-Krefeld, MG-Viersen - hier geht es zur Elf der Woche!

A-Junioren-Rhein-Ruhr-Liga - hier geht es zur Elf der Woche!

A-Junioren Bergische Leistungsklasse - hier geht es zur Elf der Woche!

B-Junioren Niederrhein: Elf der Woche

B-Junioren-Niederrheinliga - hier geht es zur Elf der Woche!

B-Junioren-Grenzlandliga - hier geht es zur Elf der Woche!

B-Junioren-Sonderliga GV-Neuss, Kempen-Krefeld, MG-Viersen - hier geht es zur Elf der Woche!

B-Junioren-Rhein-Ruhr-Liga - hier geht es zur Elf der Woche!

B-Junioren Bergische Leistungsklasse - hier geht es zur Elf der Woche!

___________________

Die Faktoren zur Elf der Woche



»Wie kann ich die Elf der Woche beeinflussen?



Zum Einen natürlich mit der Abgabe der Stimmen für deine Favoriten! Dafür hast du 72 Stunden nach Anpfiff der Partie Zeit bzw. bis zur Auswertung am Dienstagmorgen um 8 Uhr. WICHTIG: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich hier.



»Wann wird die Elf der Woche ausgewertet?



Die Elf der Woche wird jeden Dienstag gegen 8 Uhr morgens ausgewertet.



»Wann kommt eine Elf der Woche zustande?



Es müssen in der entsprechenden Liga mindestens 70 Prozent der Aufgebote gespeichert werden. Pro Team müssen es außerdem mindestens zehn Stimmabgaben zum Zeitpunkt der Auswertung abgegeben worden sein.



»Nimmt FuPa Einfluss auf die Auswertung?



Nein, es wird lediglich der Auswertvorgang manuell angestoßen. Für die Auswertung werden die abgegebenen Stimmen und einige Kriterien (siehe Punkt Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?) herangezogen.



»Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?



1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte



»Gibt es Ausschlusskriterien?



Hat ein Spieler weniger als 15 Minuten in einem Spiel absolviert, wird er bei der Berechnung der Elf der Woche nicht berücksichtigt. Ist keine Spielposition ausgewählt (Abwehr, Mittelfeld, ...), ist es ebenfalls nicht möglich, in der Elf der Woche zu stehen.

____

