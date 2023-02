Jetzt anmelden: Stadtsparkasse Mönchengladbach sucht FIFA-Stadtmeister Ab sofort könnt ihr Euch kostenlos anmelden, wenn ihr mindestens 14 Jahre alt seid und in Mönchengladbach oder der näheren Umgebung wohnt. So wird gespielt, das müsst ihr wissen.

Während der Pandemie hatte FuPa bereits ein großes Online-FIFA-Turnier ausgerichtet, bei dem uns der Zuspruch beinahe ein wenig überrollt hatte. Nun sucht die Stadtsparkasse Mönchengladbach den ersten Mönchengladbacher FIFA-Stadtmeister, in enger Zusammenarbeit mit der E-Sports-Abteilung von Borussia Mönchengladbach, die ihr gesamtes, massives Know-How in diesem Bereich einbringt. Und wenn ihr ein Teil des Ganzen sein möchtet, könnt ihr Euch ab sofort bewerben und mitspielen.

Gespielt wird in vier Online-Qualifikationsrunden ab dem 17. Februar 2023 auf der Playstation 5. Die Teilnehmer treten im K.O.-System 1:1 im 95er Modus gegeneinander an. Die 16 erfolgreichsten Gamer aus den vier Vorrunden qualifizieren sich automatisch für das große Finale, das am Samstag, dem 25. März 2023, in der Sparkassenhauptstelle am Bismarckplatz stattfindet.

Finalrunde am 25. März

Bei der Finalrunde am 25. März sind nicht nur die teilnehmenden Spieler, sondern auch Zuschauer und Fans herzlich eingeladen. Der Eintritt ist kostenfrei. Auf die besten Gamer warten attraktive Geldpreise: Die Stadtsparkasse dotiert die Stadtmeisterschaft mit einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Für den 2. Platzierten gibt es 300 Euro und Platz 3 bekommt 200 Euro als Preisgeld.

Teilnehmen können alle Gamer ab 14 Jahren, mit Wohnsitz in Mönchengladbach

oder im Umkreis von etwa 20 Kilometern (z. B. Viersen, Willich, Korschenbroich, Kleinenbroich, Wegberg). Die Teilnahme an der Stadtmeisterschaft ist kostenlos.