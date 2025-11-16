Beim VfR Warbeyen hat ein Krisentreffen stattgefunden. – Foto: Spielerprofil

Jetzt äußert sich Sandro Scuderi zum Krisentreffen beim VfR Warbeyen Am Dienstag gab es bekanntlich ein klärendes Gespräch beim Zweitligisten. Aber wie hat der Trainer die Sitzung erlebt? Ein Blick hinter die Kulisse. Verlinkte Inhalte 2. Frauen-Bundesliga VfR Warbeyen SG Andernach Sandro Scuderi

Am Dienstagabend haben die Verantwortlichen des VfR Warbeyen, gemeinsam mit allen Spielerinnen und dem Betreuerteam, bei einer kurzfristig anberaumten außerordentlichen Sitzung den Fahrplan für die nächsten Wochen diskutiert. In der Zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen muss das Schlusslicht zeitnah eine Trendwende einleiten, um noch ein Wörtchen im Kampf um den Klassenerhalt mitsprechen zu können. Jetzt äußert sich Trainer Sandro Scuderi zum Krisengespräch. Denn bei ihm hallt es noch etwas nach.

Für Scuderi ist es ein "laufender Prozess" Der Coach hat das Treffen aber nicht als Drama wahrgenommen, sondern als notwendigen Austausch. Für ihn liegt der Fokus bereits darauf, die thematisierten Baustellen in Angriff zu nehmen und die Mannschaft auf die entscheidenden Wochen vorzubereiten. „Jetzt geht es darum, die angesprochenen Dinge auch umzusetzen. Jeder hat sein Aufgabenblatt, jeder will den Hebel umlegen“, sagt Scuderi.

Gleichzeitig will der Trainer dem Eindruck entgegenwirken, die Sitzung sei ein bisher beispielloses Kriseninstrument gewesen. „Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns zusammensetzen. Zwar nicht in dieser großen Runde, aber immer mal wieder in kleineren Gruppen. Das ist ein laufender Prozess. Für mich war es sehr wichtig, dass wir uns über mehrere Faktoren, die wir im Auge behalten sollten, ausgetauscht haben“, sagt Scuderi. In der Vergangenheit habe es solche Runden auch bereits gegeben, beispielsweise als der Verein den Aufstieg in die Zweite Bundesliga anvisierte. „Natürlich haben wir da auch schon einmal mit allen zusammengesessen und uns gefragt ‚Wollen wir wieder Vierter oder Fünfter in der Regionalliga werden oder geht da mehr?‘. Mir war klar: Wenn alle in dieser großen Runde ihre Gedanken einbringen, wird es konstruktiv und zielorientiert. So war es dann auch. Ich hatte das Gefühl, dass alle sehr gewillt sind. Der Blick geht nach vorne“, sagt Scuderi.