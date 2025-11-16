Jetzt äußert sich Sandro Scuderi zum Krisentreffen beim VfR Warbeyen

Am Dienstagabend haben die Verantwortlichen des VfR Warbeyen, gemeinsam mit allen Spielerinnen und dem Betreuerteam, bei einer kurzfristig anberaumten außerordentlichen Sitzung den Fahrplan für die nächsten Wochen diskutiert. In der Zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen muss das Schlusslicht zeitnah eine Trendwende einleiten, um noch ein Wörtchen im Kampf um den Klassenerhalt mitsprechen zu können. Jetzt äußert sich Trainer Sandro Scuderi zum Krisengespräch. Denn bei ihm hallt es noch etwas nach.
Der Coach hat das Treffen aber nicht als Drama wahrgenommen, sondern als notwendigen Austausch. Für ihn liegt der Fokus bereits darauf, die thematisierten Baustellen in Angriff zu nehmen und die Mannschaft auf die entscheidenden Wochen vorzubereiten. „Jetzt geht es darum, die angesprochenen Dinge auch umzusetzen. Jeder hat sein Aufgabenblatt, jeder will den Hebel umlegen“, sagt Scuderi.
Gleichzeitig will der Trainer dem Eindruck entgegenwirken, die Sitzung sei ein bisher beispielloses Kriseninstrument gewesen. „Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns zusammensetzen. Zwar nicht in dieser großen Runde, aber immer mal wieder in kleineren Gruppen. Das ist ein laufender Prozess. Für mich war es sehr wichtig, dass wir uns über mehrere Faktoren, die wir im Auge behalten sollten, ausgetauscht haben“, sagt Scuderi.
In der Vergangenheit habe es solche Runden auch bereits gegeben, beispielsweise als der Verein den Aufstieg in die Zweite Bundesliga anvisierte. „Natürlich haben wir da auch schon einmal mit allen zusammengesessen und uns gefragt ‚Wollen wir wieder Vierter oder Fünfter in der Regionalliga werden oder geht da mehr?‘. Mir war klar: Wenn alle in dieser großen Runde ihre Gedanken einbringen, wird es konstruktiv und zielorientiert. So war es dann auch. Ich hatte das Gefühl, dass alle sehr gewillt sind. Der Blick geht nach vorne“, sagt Scuderi.
Dass der Vereinsvorsitzende Christian Nitsch dennoch die Gelegenheit nutze, um ihm den Rücken zu stärken, freut Scuderi. Überrascht ist er darüber jedoch nicht. „Natürlich ist das schön zu hören, aber das Vertrauen beruht bei uns auf Gegenseitigkeit. Wir haben Höhen und Tiefen miteinander erlebt und wissen, was wir aneinander haben. Das ist längst kein normales Arbeitsverhältnis mehr. Sieben Jahre kommen nicht von ungefähr“, sagt Scuderi.
Hinsichtlich weiterer Transfers ist er mit Klubchef Nitsch voll auf einer Linie. „Wir müssen definitiv mehr Erfahrung ins Team holen. Da sind wir weiterhin auf der Suche und im Austausch. Wir brauchen abgeklärte Spielerinnen, die den Ball auch einfach mal rausschlagen können und den einen Pass schon Tausende Male gespielt haben. Uns war von Anfang an klar, dass es uns an Erfahrung fehlt, aber wir hatten natürlich gehofft, dass wir das irgendwie kompensieren können“, sagt Sandro Scuderi.
Aber auch mit Blick auf das Pensum, das die Zweite Bundesliga unweigerlich mit sich bringt, sei man einem Realitätscheck unterzogen worden. Der große Zeitaufwand fordert seine Opfer. „Wir müssen alle arbeiten und können montagvormittags nicht mal eben entspannt auslaufen. Wir haben schon eine hohe Trainingsbeteiligung, aber irgendwer ist immer verhindert. Letztes Jahr konnten wir das noch ausgleichen. Jetzt wird es schwierig. Wir spielen einfach nicht mehr in der Niederrheinliga“, sagt Sandro Scuderi.
In der zweithöchsten Spielklasse ist der VfR Warbeyen, der an diesem Wochenende spielfrei ist, am Samstag, 22. November, beim Tabellenvierten SG Andernach wieder gefordert. Vor der Winterpause folgen noch Spiele gegen Viktoria Berlin, Mainz 05 und den VfL Bochum. Scuderi sagt: „All diese Namen schrecken uns nicht ab. Wir wissen um unsere Situation, aber wir wissen auch, dass es immer noch aufwärts gehen kann. Wir müssen weiter kämpferisch bleiben.“