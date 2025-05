Jetzt abstimmen: Wer wird Fairplay-Monatssieger im April?

Auch im April zeigten zahlreiche Spieler und Trainer auf Württembergs Fußballplätzen, dass Fairness, Respekt und Sportsgeist mehr zählen als Tore oder Tabellenplätze. Drei bemerkenswerte Aktionen haben es in die Endauswahl geschafft. Jetzt seid ihr gefragt: Stimmt ab und entscheidet mit, wer Fairplay-Monatssieger April wird!

Gelb-Rot zurückgenommen – dank fairem Trainer-Einspruch

Am 6. April 2025 trafen in der Kreisliga A die SGM Rot/Haslach und der BSC Berkheim aufeinander. In der 82. Minute zeigte der Schiedsrichter einem Spieler der Gastgeber die Gelb-Rote Karte – wegen vermeintlichem Ballwegschlagen. Doch Jochen Bauer, Trainer des BSC Berkheim, schritt ein: Ruhig und sachlich erklärte er dem Unparteiischen, dass der betroffene Spieler den Ball gar nicht berührt hatte. Vielmehr habe sich dieser lediglich geduckt, sodass der Ball ohne Einwirkung ins Aus rollte. Der Schiedsrichter nahm daraufhin die Gelb-Rote Karte zurück und erklärte die Situation sogar dem Publikum. Bemerkenswert: Der BSC Berkheim lag zu diesem Zeitpunkt mit 0:2 zurück. Trotzdem setzte sich Bauer für Fairness gegenüber dem Gegner ein – ein starkes Zeichen.