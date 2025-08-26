Jetzt abstimmen: Wer wird Amateur-Torschütze des Monats Juli?

Vor knapp vier Wochen hat die FuPa-Community Fabian Nagel vom TSV Mutlangen zum Amateur-Torschützen des Monats gekürt. Seitdem gab's wieder einige Traumtore auf dem Amateurfußball-Plätzen Deutschlands. Die Privatbrauerei Falter und FuPa suchen das neue FALTER Amateur-Tor des Monats!
1. Valentin Fuchs, TSV Kareth-Lappersdorf II (Kreisliga, Oberpfalz)
2. Luca Felix Puhe, SV Biemenhorst (Oberliga, Niederrhein)
3. Julian Maierhofer, SG Mertsee (A-Klasse, Niederbayern)
4. Labinot Recica, SG Saalhausen/Oberhundem (Kreisliga, Westfalen)
5. Martin Winkler, Sportfreunde Wadgassen (Kreisliga, Saarland)
6. Kristian Schulz, SV Eckmannshausen (Kreisliga, Westfalen)
⏳ Wie läuft das Voting?
🎥 Welche Tore wurden ausgewählt?
Vorgeschlagen werden konnten alle Tore aus dem Amateurfußball, die im vergangenen Monat in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind. Neben euren selbst gefilmten Videos (FuPa.tv etc) konnten auch Tore von Anbietern wie Staige/Soccerwatch oder Sporttotal.tv vorgeschlagen werden! Die FuPa-Jury hat aus allen Vorschlägen die Besten ermittelt.
⚽️ Kann ich noch Tore einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! 📬 Bei "Falter Amateur-Tor des Monats Juni/Juli" kann die Einsendung nicht mehr berücksichtigt werden, für die Ausgabe nächsten Monat jedoch schon! Zudem: wir bereiten alle guten Videos auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.
