Jetzt abstimmen: Wer wird Amateur-Torschütze des Monats Juli?

Falter Amateur-Tor des Monats Juli 👑⚽️: Jetzt abstimmen für euren Favoriten +++ VIDEO mit allen Traumtoren

Vor knapp vier Wochen hat die FuPa-Community Fabian Nagel vom TSV Mutlangen zum Amateur-Torschützen des Monats gekürt. Seitdem gab's wieder einige Traumtore auf dem Amateurfußball-Plätzen Deutschlands. Die Privatbrauerei Falter und FuPa suchen das neue FALTER Amateur-Tor des Monats!

📣 Voting: Gib deinen Freunden per WhatsApp Bescheid!

⚽️ Alle Tore im Video:

👑 Wer ist dabei?

1. Valentin Fuchs, TSV Kareth-Lappersdorf II (Kreisliga, Oberpfalz)
2. Luca Felix Puhe, SV Biemenhorst (Oberliga, Niederrhein)
3. Julian Maierhofer, SG Mertsee (A-Klasse, Niederbayern)
4. Labinot Recica, SG Saalhausen/Oberhundem (Kreisliga, Westfalen)
5. Martin Winkler, Sportfreunde Wadgassen (Kreisliga, Saarland)
6. Kristian Schulz, SV Eckmannshausen (Kreisliga, Westfalen)

Wie läuft das Voting?

  • Wann kann ich abstimmen?
    Ab sofort bis kommenden Freitag, 29. August 2025 um 10 Uhr.
  • Wie kann ich abstimmen?
    Hier geht's zum Voting.
  • Was gibt's zu gewinnen?
    Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres. Auflösung und Bekanntgabe des Gewinners: Freitag, 29. August 2025.

🎥 Welche Tore wurden ausgewählt?
Vorgeschlagen werden konnten alle Tore aus dem Amateurfußball, die im vergangenen Monat in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind. Neben euren selbst gefilmten Videos (FuPa.tv etc) konnten auch Tore von Anbietern wie Staige/Soccerwatch oder Sporttotal.tv vorgeschlagen werden! Die FuPa-Jury hat aus allen Vorschlägen die Besten ermittelt.



⚽️ Kann ich noch Tore einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! 📬 Bei "Falter Amateur-Tor des Monats Juni/Juli" kann die Einsendung nicht mehr berücksichtigt werden, für die Ausgabe nächsten Monat jedoch schon! Zudem: wir bereiten alle guten Videos auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

Hall of Fame 🏅

Amateur-Torschützen des Jahres 🥇

Amateur-Torschützen des Monats 🥇

