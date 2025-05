Jetzt abstimmen: Wer wird Amateur-Torschütze des Monats?

KL C Main-Taunus

TOR 1: Milos Balicevic, FV Wüstenrot, Kreisliga A2 Franken (Württemberg)

TOR 2: Niko Llugiqi, TSV Reischach II, B-Klasse 4 Inn/Salzach (Oberbayern)

TOR 3: Austin Amer, Eintracht Nordhorn, Bezirksliga Weser-Ems 3 (Niedersachsen)

TOR 4: Tim Jüterbock, SG DJK Hattersheim, Kreisliga C Main-Taunus (Hessen)

TOR 5: Marcel Jakobi, FSV 1926 Cappel, Kreisoberliga Gießen/Marburg Nord (Hessen)

TOR 6: Simon Ried, VfL Denklingen, Bezirksliga Süd (Oberbayern)

⏳ Wie läuft das Voting?

Wann kann ich abstimmen?

Ab sofort bis kommenden Montag, 05. Mai 2025 um 10 Uhr.

Per Voting in unserem Whatsapp-Kanal: Einfach abonnieren und dort dein Lieblings-Tor anklicken.

Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres. Auflösung und Bekanntgabe des Gewinners: Montag, 05. Mai 2025.

🎥 Welche Tore wurden ausgewählt?

Vorgeschlagen werden konnten alle Tore aus dem Amateurfußball, die im vergangenen Monat in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind. Neben euren selbst gefilmten Videos (FuPa.tv etc) konnten auch Tore von Anbietern wie Staige/Soccerwatch oder Sporttotal.tv vorgeschlagen werden! Die FuPa-Jury hat aus allen Vorschlägen die Besten ermittelt.







⚽️ Kann ich noch Tore einsenden?

Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! 📬 Bei "Falter Amateur-Tor des Monats Juni/Juli" kann die Einsendung nicht mehr berücksichtigt werden, für die Ausgabe nächsten Monat jedoch schon! Zudem: wir bereiten alle guten Videos auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

