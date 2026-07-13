Jetzt abstimmen für die WM-Elf aus dem Augsburger Land!

Die Fußball-WM in Amerika neigt sich dem Ende zu und auch unser Voting ist auf der Zielgeraden. Wir suchen die beste Elf aus dem Landkreis Augsburg.

Anlässlich der Fußball-WM suchen wir die besten Kicker aus dem Augsburger Land. Wer war am besten in der vergangenen Saison? Das müssen die Fans beantworten. In unserem Voting kann man aus den besten Kickern im nördlichen Landkreis und im südlichen Landkreis Augsburg auswählen. Wer mitmachen will, findet die Abstimmungen unter diesen Links: