Jetzt abstimmen für das »Spiel der Woche« Welche Partie soll am Wochenende per FuPa.tv begleitet werden?

Am vergangenen Wochenende haben wir unter anderem die Partien Eimsbütteler TV gegen den SC Victoria und FC Süderelbe II gegen Altona 93 II gefilmt. Welche Begegnung soll am kommenden Sonntag auf FuPa.tv zu sehen sein? Ihr habt die Wahl!

A-Junioren-Pokal (Achtelfinale) Niendorfer TSV (A-Regionalliga) - SC Vorwärts-Wacker (A-Regionalliga). Es ist das Schlagerspiel in der Runde der letzten 16. Bereits im Achtelfinale treffen die beiden Regionalligisten aufeinander. Einen Favoriten gibt es nicht. Während Vorwärts-Wacker als Aufsteiger zwei Plätze über dem auf Rang sieben stehenden NTSV steht, gewannen Niendorf das Punktspiel am Öjendorfer Weg mit 3:1.

Landesliga Hammonia HSV Barmbek-Uhlenhorst - Niendorfer TSV II. Zweiter gegen Erster - mehr Spitzenspiel geht nicht. Weil die Niendorfer nicht in die Oberliga aufsteigen dürfen (Niendorf I spielt bereits in Hamburgs höchster Spielklasse) ist BU derzeit heißester Anwärter auf die Versetzung in Liga fünf. Das Hinspiel endete 1:1-Unentschieden. Gibt es diesmal einen Sieger?

Bezirksliga Nord

TuS Holstein Quickborn - Eintracht Norderstedt II. Es hat sich bis in die Hamburger FuPa-Filiale herumgesprochen, dass beim TuS Holstein in Quickborn richtig gute Arbeit geleistet wird. Da auch beim Gegner aus Norderstedt einige interessante Talente kicken, haben wir diese Partie mit in die Wahl einbezogen. Zusätzlich ist es das Duell Fünfter gegen Dritter in der traditionell starken Bezirksliga Nord.

Abgestimmt werden kann bis Donnerstag, 02. Februar 2023 um 18:00 Uhr. ⬇