Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Über FuPa
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Jetzt abonnieren: FuPa Wiesbaden jetzt auch auf WhatsApp!
Mit einem FuPa-Kanal auf WhatsApp verpasst ihr keine News mehr aus dem Wiesbadener Amateurfußball
von Redaktion · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
News bei FuPa könnt ihr nun auch via Whatsapp-Kanal erhalten. – Foto: FuPa
Seit vielen Jahren hat sich FuPa als Mitmach- und Nachrichtenportal unter Amateurfußballern in Wiesbaden und der Region etabliert. Viele User folgen uns bereits auf Facebook oder Instagram, um über die neuesten Nachrichten und Informationen auf dem Laufenden zu bleiben. Nun erweitert FuPa Wiesbaden sein Angebot und startet einen Whatsapp-Kanal. Hier werdet ihr direkt auf dem Handy mit News versorgt. Lasst einfach ein Abo beim jeweiligen Kanal des Kreises da und verpasst keine Info mehr.
Wer den Service nutzen möchte, kann auf die Links klicken und dem gewünschten Kanal beitreten. Nur FuPa kann in die Gruppe posten. Benachrichtigungen können per Klick auf die Glocke oben rechts innerhalb eines Kanals aktiviert oder deaktiviert werden.