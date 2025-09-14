Jetzt abonnieren: der WhatsApp-Kanal von FuPa Luxemburg!

Die meisten luxemburgischen FuPaner werden unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook (lb) und Instagram (fr) kennen, einige jüngere auch unseren Snapchat-Account. Ein weiterer Kanal hat dieser Tage regen Zuwachs bekommen und seine Abonnentenzahl hat sich beinahe um fünfzig Prozent gesteigert: der WhatsApp-Kanal von FuPa Luxemburg!

Wer diesen noch nicht abonniert hat, kann dies gerne unter u.s. Link tun. Wir werden die wichtigsten News rundum den luxemburgischen Fußball in regelmäßigen Abständen auf dieser heutzutage auch in vielen Vereinsorganisationen gern genutzter App veröffentlichen, ohne dabei „spammen“ zu wollen.