Jetzt aber Östringen

Die Östringer (weiß) unternehmen diese Runde den nächsten Anlauf Richtung Verbandsliga. – Foto: Berthold Gebhard

Also bitte nicht alles auf die Goldwaage legen, schließlich heißt das auch, dass wir einige Klubs auf Abstiegsplätze tippen. Seht es einfach als zusätzliche Motivation und gebt euer Bestes, unsere Einschätzungen ins Gegenteil zu kehren.

Wir haben uns getraut. Ab sofort erscheinen in regelmäßigen Abständen Saisonvorschauen im FuPa Baden Gebiet, in denen wir unsere (subjektive) Meinung zur kommenden Runde samt Platzierungstipps der einzelnen Teams abgeben.

Mit einer Tordifferenz von plus 50 stellte Östringen letzte Saison die drittbeste Bilanz der Liga und blieb bis zum letzten Spieltag punktgleich mit dem Meister Durlach-Aue. Der Kader blieb praktisch komplett zusammen, viele Veränderungen gab es nicht. Für uns ist Östringen mit seinem neuen Trainer Alexander Zimmermann der klare Titelfavorit dieser Saison.

Zweimal in Folge Dritter, dazu die meisten Tore der Liga. Langensteinbach klopft seit Jahren an die Tür zur Meisterschaft, unter Trainer Sebastian Habich, Spielertrainer Dominic Riedel und deren Co-Trainer Daniel Beer läuft das System rund. Die Mannschaft blieb weitgehend zusammen. Diesmal soll der letzte Schritt gelingen, wir sehen sie hauchdünn hinter Östringen auf Platz zwei.

SG Stupferich

Der Königstransfer der Liga: Aufstiegsheld Fabian Gondorf wechselt als Spielertrainer vom Meister Durlach-Aue nach Stupferich. Damit sind nun alle vier Gondorf-Brüder bei der SG vereint. Nach einem soliden Rang sechs im Vorjahr ist das ein deutliches Zeichen, dass man sich weiterentwickeln will. Der Sprung unter die Top drei erscheint uns realistisch.

TSV Reichenbach

Frisch aus der Verbandsliga abgestiegen, ist der TSV Reichenbach mal wieder zurück in der Landesliga Mittelbaden. Im Vergleich zum direkten Wiederaufstieg vor zwei Jahren, gab es im Sommer die ein oder andere Veränderung. Für uns wird daraus ein starkes vorderes Mittelfeld, ganz oben reicht es knapp nicht.

VfB Bretten

Auch Bretten kommt aus der Verbandsliga und setzt mit Bruno Martins bewusst auf Kontinuität statt Umbruch. Der Coach selbst kennt die Liga nur zu gut und wird wissen, worauf es ankommt. Mit Rico Reichenbacher hat hingegen eine langjährige Stütze den Verein verlassen. Wir sehen den VfB auf einem Platz im oberen Mittelfeld.

FC Nöttingen II

Die Reserve bleibt sich treu: junger Kader, eigene Talente, Entwicklung vor Ergebnis. Nach Rang sieben im Vorjahr ist ein ähnliches Bild zu erwarten – ohne große Neuzugänge, aber mit gewohnter Konstanz. Gesichertes Mittelfeld ist das realistische Ziel.

FC 07 Heidelsheim

Konstant und unspektakulär war die Vorsaison mit Platz fünf, garniert mit torreichen Spielen gegen Wiesental und Büchig. Der Kader blieb zusammen, ein Umbruch ist nicht erkennbar. Auch diese Saison dürfte im gesicherten Mittelfeld enden.

FC Olympia Kirrlach

Mit Neuzugang Jonas Rehn verstärkt sich Kirrlach gezielt in der Offensive. Nach Rang sechs im Vorjahr soll der Anschluss ans obere Mittelfeld gehalten werden. Wir erwarten eine ruhige Saison im Mittelfeld.

FC Ersingen

Der FC Ersingen geht in seine zehnte Landesligasaison in Serie und hat sich als solider Mittelfeldklub etabliert. Rang neun bei ausgeglichener Tordifferenz war letzte Runde keine Überraschung. Größere Kaderbewegungen sind nicht bekannt geworden und das spielende Trainerduo Brenner-Teuscher bildet mittlerweile ein eingespieltes Team. Das spricht für eine weitere unauffällige Saison im Mittelfeld.

ASV Durlach

Nach Platz acht bleibt der ASV das, was er zuletzt war: solide, ohne große Ambitionen nach oben, ohne akute Sorgen nach unten. Neue, große Namen kamen nicht hinzu. Wir erwarten erneut eine Platzierung im breiten Mittelfeld.

FV Ettlingenweier

Mit Rang zehn und leicht negativer Tordifferenz war die Vorsaison unauffällig. In den vergangenen beiden Landesligajahren war zuletzt ein kleiner Negativtrend von der oberen in die untere Tabellenhälfte zu erkennen. Das untere Mittelfeld bleibt der wahrscheinliche Rahmen.

SV Huchenfeld

Mit Peter Sieben, der von Nagold Platte nach Huchenfeld kommt, gibt es beim SVH einen Wechsel auf der Trainerbank. Der Klassenerhalt sollte diesmal entspannter gelingen als in der Vorsaison. Wir erwarten die Mannschaft im unteren Mittelfeld, aber außerhalb der akuten Abstiegszone.

VfB Knielingen

Nur über die Relegation rettete sich Knielingen unter Aufstiegs-Spielertrainer Stumpf die Landesliga-Zugehörigkeit als Aufsteiger aus dem Vorjahr. Tatsächlich gab es den ein oder anderen Transfer im Sommer, dennoch ein eher ein dünnes Polster. Der Klassenerhalt dürfte erneut bis zum Schluss zittrig werden.

SpVgg Conweiler-Schwann

Als einer von drei Aufsteigern ist die SpVgg Conweiler-Schwann eine der großen Unbekannten der Liga. Nach Jahren als fester Bestandteil der Spitzengruppe der Kreisliga Pforzheim, gelang nun endlich der Aufstieg in die Landesliga. Gegen etablierte Landesliga-Teams dürfte es der Aufsteiger besonders schwer haben. Wir sehen die Mannschaft mitten im Abstiegskampf.

FV Sportfreunde Forchheim

Trotz Meisterjubel in der Vorsaison müssen die Sportfreunde Forchheim als Abstiegskandidat gehandelt werden, der Sprung zwischen den Ligen ist deutlich spürbar. Der Klassenerhalt dürfte zur echten Zitterpartie werden.

FV Wiesental

Die zweitschwächste Tordifferenz von minus 34 in der Vorsaison zeigt, dass sich Wiesental schwertat und den Klassenerhalt nur denkbar knapp erreichte. Der Abstiegskampf dürfte sich fortsetzen.

FC Flehingen

In der Kreisliga Bruchsal wurde der FC Flehingen knapp vor dem VfR Kronau Meister und schaffte damit mal wieder den Aufstieg in die Landesliga. Die vergangenen drei Jahre endete dieses Abenteuer mit dem direkten Wiederabstieg. Wir sehen Flehingen auch in diesem Jahr mit wenig Chancen auf den Klassenerhalt.

Getippte Abschlusstabelle