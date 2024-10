Jetzendorfs Trainer Kellner fordert eine Steigerung

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf steht vor seinem Gastspiel in Ehekirchen. Dort müssen die Jetzendorfer Nachlässigkeiten wie zuletzt in Aystetten unbedingt vermeiden.

Die Fußball-Landesliga Südwest startet an diesem Wochenende in die Rückrunde. Mit dabei ist der TSV Jetzendorf, der mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein darf. Am Sonntag um 14.30 Uhr ist der Tabellensechste beim FC Ehekirchen gefordert.