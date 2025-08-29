Jetzendorf zu Gast beim starken Neuling

Knifflige Aufgabe für den Fußball-Landesligisten TSV Jetzendorf: Es geht zum starken Aufsteiger Niedersonthofen.

Mit Rückenwind reist der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf an diesem Samstag (14 Uhr) ins Allgäu zum SSV Niedersonthofen. Trainer Markus Pöllner und seine Elf wollen nach dem 4:0-Erfolg in Hollenbach erneut auswärts punkten.

Die Form stimmt: Jetzendorf ist inzwischen vier Spiele ungeschlagen und hat seine Torgefahr wieder gefunden. Diese Entwicklung gefällt Pöllner, denn in der vergangenen Rückrunde war die Offensive noch das große Sorgenkind gewesen.

Nun bekommen es die Jetzendorfer mit einer interessanten Mannschaft zu tun. Niedersonthofen ist Aufsteiger, spielt aber nicht so. „Das ist eine sehr erfahrene, sehr abgezockte Mannschaft”, sagt Pöllner. Der SSV war vor zehn Jahren noch in der A-Klasse unterwegs, nun stieg er als Meister der Bezirksliga Schwaben erstmals in die Landesliga auf – und dort mischt der Dorfclub sofort munter mit. Zuletzt setzte der Tabellenvierte ein dickes ein Ausrufezeichen: Beim bis dahin makellosen Tabellenführer Sonthofen – es ist übrigens kein Lokalderby – erkämpfte sich Niedersonthofen ein 1:1-Remis.

Auf drei Spieler müssen die Jetzendorfer besonders aufpassen: Mit Christian Kreuzer verfügt Niedersonthofen über einen Stürmer mit Torjäger-DNA. In den vergangenen vier Spielzeiten erzielte er jeweils über 20 Treffer – von der Kreisklasse bis hin zur Bezirksliga. Doch er kann auch Landesliga: Fünf Treffer erzielte er bisher in dieser Saison. Mit Spielertrainer Felix Thum (drei Tore) sowie der spielende Co-Trainer Simon Frasch (vier Tore) bildet Kreuzer ein torgefährliches Trio.

Pöllner hebt die Gefährlichkeit bei Standards hervor: „Ecken, Freistöße, lange Einwürfe – da sind sie enorm stark. Sie haben einen, der die Bälle richtig weit reinschleudern kann.“

Der TSV-Coach ist dennoch zuversichtlich – trotz kleinerer personeller Sorgen. Neben den verletzten Luca Magiera und Niklas Schröder fehlen wohl auch Lukas Spielvogel (krank) sowie Hannes Frank und Bryan Beyreuther, die noch nicht voll belastbar sind. Ansonsten ist der Kader komplett. Ein Punkt sollte es laut Pöllner mindestens werden.