Jetzendorf vor "schwerem Spiel" bei formstarkem 1.FC Sonthofen

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf steht vor schwerer Auswärtshürde: Denn der 1. FC Sonthofen hat einen Lauf.

Jetzendorf reist als Tabellenvierter ins Allgäu, punktete aber zuletzt nicht wie ein Team aus der Spitzengruppe: An den vergangenen fünf Spieltagen gab es nur einen Sieg. Und auf diesen hart erarbeiteten Erfolg beim FC Memmingen II folgte eine 0:2-Niederlage gegen den FC Illertissen II.

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf steht vor einer hohen Hürde: Am Samstag (14.30 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner beim formstarken 1. FC Sonthofen. Die Allgäuer sind seit acht Spielen ungeschlagen und feierten zuletzt vier Siege in Serie. „Sonthofen wird mit sehr viel Selbstvertrauen und Rückenwind in die Partie gehen“, sagt Pöllner. „Das wird erneut ein sehr, sehr schweres Spiel für uns.“

„Wir müssen aktuell jede Woche ans Limit gehen – wenn wir punkten wollen, vielleicht sogar darüber hinaus”, sagt Pöllner. Das gelingt aktuell nicht.

Die personelle Lage bleibt zudem angespannt – vor allem im Tor: Jeremy Manhard verpasste die beiden Trainingseinheiten der Woche krankheitsbedingt, Maximilian Betzin ist weiterhin krank, und Daniel ㈠Witetschek fehlt gesperrt. Auch hinter dem Einsatz mehrerer Feldspieler steht ein Fragezeichen: Lorenz Kirmair ist angeschlagen, Lukas Spielvogel fällt weiterhin mit muskulären Problemen aus. Und Tim Greifenegger ist privat verhindert.

Immerhin gibt es auch positive Nachrichten: Niklas Schröder hat nach langer Pause wieder komplett mittrainiert, und auch Luca Magiera ist ins Lauftraining eingestiegen.

Trotz der schwierigen personellen Situation blickt Pöllner zuversichtlich auf das Duell im Allgäu: „Wir wissen, dass wir an unsere Leistungsgrenze gehen müssen. Aber wenn wir das schaffen, sind wir auch in Sonthofen nicht chancenlos.“

Warum auch sollten sich die Jetzendorfer kleiner machen, als sie sind: Sie stehen aktuell drei Punkte vor Sonthofen und haben in dieser Saison mehrfache bewiesen, dass sie schwer zu bezwingen sind.