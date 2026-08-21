Jetzendorf vor Heimspiel gegen die Wundertüte der Liga

Wie schwer wird die Aufgabe für Jeremy Manhard und den TSV Jetzendorf? Memmingen II gilt als Wundertüte der Landesliga Südwest. – Foto: bruno haelke

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf hat den FC Memmingen zu Gast – eine Mannschaft, deren Stärke sich nur sehr schwer einschätzen lässt.

Im Schnitt sieben Tore fielen in den vergangene drei Matches der Allgäuer. Alles war dabei. Einem knapper 4:3-Erfolg über Türkspor Augsburg folgte ein 6:2-Sieg gegen Aystetten. Am vergangenen Wochenende setzte es dann eine 0:6- Klatsche beim TSV 1865 Dachau. Vorne hui, hinten pfui- so lässt sich der bisherige Saisonverlauf der Regionalliga-Reserve der Memminger beschreiben. Nach sechs Spielen haben die Allgäuer ein Torverhältnis von 16:14.

Die Wundertüte der Liga stellt sich vor: Der gastgebende TSV Jetzendorf erwartet an diesem Sonntag eine der unberechenbarste Mannschaft der Landesliga Südwest – den FC Memmingen II. Anpfiff im Lorenz-Wagner-Stadion ist um 17 Uhr.

Jetzendorf hat nach sechs Spieltagen drei Siege und drei Niederlagen auf seinem Konto. Bitter war die 1:5-Pleite zuletzt gegen Bobingen. Allerdings fehlten Trainer Markus Pöllner zahlreiche Spieler aus verschiedensten Gründen. Gegen die cleveren und spielstarken Gäste aus Bobingen rannten die Jetzendorfer in der zweiten Halbzeit mit wehenden Fahnen in ihr Verderben. Allerdings ist auch festzuhalten, dass die Spieler um den überragenden Keeper Jeremy Manhard nie aufgaben, immer weiter nach vorne spielten. Am Ende stand dann ein 1:5, die Bemühungen wurden nicht belohnt.

Kleiner Kader im Abschlusstraining

Gegen Memmingen soll sich das natürlich nicht wiederholen. „Ich habe der Mannschaft in der Abschlussbesprechung deutlich gesagt, was ich erwarte. Ich erwarte eine Reaktion der gesamten Mannschaft, und ich erwarte, dass wir unsere Fehlerquote deutlich runterschrauben“, so JPöllner.

Durch unnötige Ballverluste habe man den Gegner geradezu zu Umschaltmomenten eingeladen. Dies soll laut Pöllner unbedingt vermieden werden, denn auch Memmingen besitze wie Bobingen gerade in der Offensive Qualitäten. „Die Jungs sind sehr gut ausgebildet und fit“, weiß Pöllner, der zum Abschlusstraining gerade einmal elf Feldspieler und zwei Torhüter begrüßen durfte. Die Personalnot zieht sich also. Umso wichtiger wird sein, dass sich die „Verbliebenen“, wenig Fehler leisten.