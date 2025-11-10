Jetzendorf verschenkt Torfestival an SV Manching

Es ist bekannt, dass die Jetzendorfer eines der konterstärksten Teams der Liga stellen. Doch auch der hochklassig besetzte SV Manching gehört in diese Kategorie. Einen Rückstand wollten also beide Mannschaften vermeiden – wobei sie nicht die Sicherheitsvariante wählten und lauerten, sondern aktiv auf die Führung spielten. Jetzendorf machte es besser und legte in der 12. Minute vor: Dustin Kothmair verwandelte einen Alleingang eiskalt.

Bei nasskalten Bedingungen im Lorenz-Wagner-Stadion empfing der TSV Jetzendorf die vielleicht „heißeste” Mannschaft der Fußball-Landesliga Südwest: Der SV Manching hatte in seinen vergangenen fünf Partien durchschnittlich fünf Treffer erzielt. Weil sich die Jetzendorfer nicht zurückhielten, gab es das nächste Torfestival – mit schlechtem Ausgang aus Sicht der Jetzendorfer. Die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner unterlag gestern 3:5.

Jetzendorf hatte das erste Teilziel erreicht und hätte sogar nachlegen können, doch Niklas Schröder vergab die Chance auf den zweiten Treffer. Dann schlichen sich Fehler ein – und die bestraften die Gäste im Stil einer Spitzenmannschaft konsequent. Zunächst ließen sich die Jetzendorfer nach einer eigenen Ecke auskontern. Johannes Dexl schloss den Angriff zum 1:1 ab (22.). Kurz darauf brachte Rainer Meisinger die Gäste per direkt verwandeltem Freistoß in Führung (26.). Und wieder nur sieben Minuten später legte Fabian Neumayer das 1:3 nach. Von diesen drei Gegentoren mussten sich die Jetzendorfer erst einmal erholen.

Nach dem Seitenwechsel arbeiteten die Gastgeber am Anschlusstor, doch auch den nächsten Treffer erzielte Manching. Dieses Mal schlug Sebastian Graßl zu (57.). Jetzendorf zeigte aber Moral. Der eingewechselte Lukas Endres brachte außerdem frischen Wind. In der 63. Minute bereitete das 18-jährige Eigengewächs das 2:4 durch Stefan Stöckl vor. Im Gegenzug traf Marcel Posselt allerdings zum 2:5 (64.). Die Entscheidung.

Positiv aus TSV-Sicht war der erste Landesliga-Treffer von Endres, der in der 78. Minute zum 3:5 traf. Dabei blieb es. „Manching hat verdient gewonnen. Es war bekannt, wo ihre Stärken liegen. Bitter, dass wir uns auskontern lassen”, sagte TSV-Sprecher Manfred Zeindl.