Jetzendorf verschenkt den Sieg Landesliga Südwest

2:2 gegen Ehekirchen: Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf hat ohne Not einen Sieg verschenkt.

Es war angerichtet für den vierten Heimsieg in Serie. Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf führte gegen den FC Ehekirchen nach 40 Minuten mit 2:0, dominierte die Partie nach Belieben – und musste am Ende eine große Enttäuschung verkraften. Das 2:2-Remis fühlte sich wie eine Niederlage an.

„Extrem bitter. Es tut mir leid für die Jungs, dass sie sich für den Aufwand nicht belohnen“, ärgerte sich TSV-Trainer Markus Pöllner. „Wir waren klar spielbestimmend, hatten unglaublich viele Chancen und Standards – am Ende reicht es trotzdem nicht.“

Von Beginn an bestimmte Jetzendorf das Geschehen. Schon nach sechs Minuten traf Stefan Stöckl zum 1:0. Ehekirchen wankte, Jetzendorf drückte weiter. Mehrfach rettete die Gästeabwehr in höchster Not. In der 40. Minute erhöhte Ben Geuenich per Strafstoß auf 2:0. Alles sprach für den vierten Heimsieg.

Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nutzte Christoph Hollinger einen Abwehrfehler nach einer Standardsituation – nur noch 2:1 für den TSV. „Wenn wir mit 4:0 in die Kabine gehen, kann sich niemand beschweren. Stattdessen machen wir sie durch ein unnötiges Tor stark“, haderte Pöllner.

Nach dem Seitenwechsel ließen die Jetzendorfer kaum noch etwas zu. Ehekirchen kam nur zu einem harmlosen Distanzschuss. Die Gastgeber dagegen verpassten mehrfach die Vorentscheidung: Hannes Frank verzog, Geuenich traf per Kopf nur den Pfosten, weitere Standardsituationen blieben ungenutzt. Pöllner: „Wir hatten extrem viele Möglichkeiten, um den Deckel draufzumachen.“

Als die Partie schon entschieden schien, kam der Schock. Nach einer Ecke stieg Matthias Schaff am höchsten und köpfte in der 90. Minute zum 2:2 ein. Ehekirchen hatte damit den einzigen echten Abschluss der zweiten Hälfte genutzt – Jetzendorf trauerte zwei dem verlorenen Sieg nach.

„Wir verteidigen fast alles weg, haben selbst die besseren Gelegenheiten – und kassieren in der letzten Minute den Ausgleich“, so Pöllner, „das darf uns nicht passieren.“

Nach drei Heimsiegen ohne Gegentor endete die Jetzendorfer Serie abrupt. In der Tabelle bleibt Pöllners Mannschaft weiterhin im oberen Drittel.