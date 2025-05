Jetzendorf verliert hitziges Lokalderby trotz zweifacher Überzahl

Wenn die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf und des FSV Pfaffenhofen aufeinandertreffen, ist der Fan-Andrang hoch. Das war auch am gestrigen 32. Spieltag der Landesliga Südwest so. Das Lokalderby hatte früh seinen ersten Aufreger, danach war Taktieren angesagt. Die Gäste machten ihre Sache besser als der TSV Jetzendorf, der sich nach dem Hinspielerfolg im Rückspiel mit 0:1 geschlagen geben musste.

Kurz darauf hätte sich der Jetzendorfer Verteidiger um ein Haar sportlich revanchiert, doch FSV-Keeper Fabian Kolbe entschärfte die beste Chance der ersten Hälfte. Sonst passierte vor den Toren wenig. Das Derby lebte dafür von harten Zweikämpfen und der Hektik. „Die Rote Karte war für das Spiel nicht förderlich”, sagte TSV-Sprecher Manfred Zeindl nach zähen 45 Minuten.

Nach dem Seitenwechsel wollten sich die Jetzendorfer zurückmelden, sie konnten sich gegen die kompakte Defensive der Gäste jedoch nicht durchsetzen – weil auch die Ideen fehlten. Auf der anderen Seite warteten die dezimierten Pfaffenhofener auf ihre Chance. Die kam in der 71. Minute in Form einer Standardsituation. Der Freistoß aus dem Halbfeld segelte in den Strafraum und landete auf dem Fuß von Luka Brudtloff, der zum 0:1 einnetzte (71.).