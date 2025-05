Jetzendorf verliert hitziges Lokalderby Landesliga Südwest

0:1 gegen Pfaffenhofen: Die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf mussten eine bittere Derby-Niederlage hinnehmen.

Wenn die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf und des FSV Pfaffenhofen aufeinandertreffen, ist der Fan-Andrang hoch. Das war auch am gestrigen 32. Spieltag der Landesliga Südwest so. Das Lokalderby hatte früh seinen ersten Aufreger, danach war Taktieren angesagt. Die Gäste machten ihre Sache besser als der TSV Jetzendorf, der sich nach dem Hinspielerfolg im Rückspiel mit 0:1 geschlagen geben musste.

Vor dem Derby hatte FSV-Trainer Gerhard Lösch die Jetzendorfer mit Aussagen verärgert. Auf dem Spielfeld ging es zunächst harmloser zur Sache. Dann ließ sich Pfaffenhofens Gabriel Hasenbichler abseits des Spielgeschehens zu einer Tätlichkeit gegen Luca Magiera hinreißen. Der Schiedsrichter zeigte dem Pfaffenhofener nach kurzer Beratung mit dem Linienrichter die Rote Karte (8.). Magiera blutete leicht aus dem Mund und musste kurz behandelt werden.

Kurz darauf hätte sich der Jetzendorfer Verteidiger um ein Haar sportlich revanchiert, doch FSV-Keeper Fabian Kolbe entschärfte die beste Chance der ersten Hälfte. Sonst passierte vor den Toren wenig. Das Derby lebte dafür von harten Zweikämpfen und der Hektik. „Die Rote Karte war für das Spiel nicht förderlich”, sagte TSV-Sprecher Manfred Zeindl nach zähen 45 Minuten.

Nach dem Seitenwechsel wollten sich die Jetzendorfer zurückmelden, sie konnten sich gegen die kompakte Defensive der Gäste jedoch nicht durchsetzen – weil auch die Ideen fehlten. Auf der anderen Seite warteten die dezimierten Pfaffenhofener auf ihre Chance. Die kam in der 71. Minute in Form einer Standardsituation. Der Freistoß aus dem Halbfeld segelte in den Strafraum und landete auf dem Fuß von Luka Brudtloff, der zum 0:1 einnetzte (71.).

Zwei Mann mehr in den Schlussminuten

In der Folge versuchten die Jetzendorfer, die Derby-Niederlage abzuwenden. Ohne Erfolg, obwohl sie in den Schlussminuten sogar zwei Mann mehr auf dem Feld hatten, Maximilian Völke hatte Gelb-Rot gesehen (87.). Pfaffenhofen war zu abgezockt.

Es blieb beim 0:1 aus Sicht der Elf von Stefan Kellner. Den Jetzendorfern bleiben nun noch zwei Spiele, um ihrem scheidenden Trainer nach zwei erfolgreichen Spielzeiten einen gebührenden Abschied zu bescheren. Erst geht es nach Wertingen, dann kommt zum Saisonfinale Cosmos Aystetten nach Jetzendorf.