Jetzendorf setzt wieder auf seine Heimstärke Landesliga Südwest

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf will seine Heimstärke auch gegen den FC Kempten unter Beweis stellen – und seine Serie ausbauen.

Fünf Spiele, vier Siege, ein Remis – im Lorenz-Wagner-Stadion ist der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf in dieser Saison noch ungeschlagen. Am Samstag (16 Uhr) im Duell gegen den FC Kempten will die Elf von Trainer Markus Pöllner ihre Heimstärke erneut unter Beweis stellen und ihre aktuell starke Form untermauern: Die Jetzendorfer sind seit sieben Spielen ungeschlagen (fünf Siege, ein Remis) und erster Verfolger von Spitzenreiter Schwab㈠münchen.

Von einem Selbstläufer gegen Kempten wollen die Jetzendorfer allerdings nichts wissen. Die aktuelle Tabellensituation des Gegners täuscht. Zwar stehen die Allgäuer auf Rang 15 und damit so weit unten wie seit Jahren nicht mehr, doch zuletzt haben sie sich stabilisiert. Seit fünf Spielen ist der FCK ungeschlagen (ein Sieg, vier Remis) – und somit schwer zu knacken.

Auffällig ist aber auch: Während der aktuellen Serie gelangen gerade einmal vier Treffer. Überhaupt ist die Offensive die große Sorge. Mit nur zehn erzielten Toren stellt Kempten aktuell den schwächsten Angriff der Liga – trotz Shootingstar Ivan Buric. Der noch für die A-Jugend spielberechtigte Youngster führt die interne Trefferliste mit vier Toren an. Dass die Spiele trotzdem eng bleiben, liegt an der kompakten Defensive. Neun der bisherigen elf Saisonpartien endeten mit maximal einem Tor Unterschied. Zum Vergleich: Beim TSV Jetzendorf war das nur sechsmal der Fall.

Dennoch warnt Jetzendorfs Trainer Markus Pöllner: „Man darf sich nicht täuschen lassen. Kempten ist viel besser, als es die Tabelle vermuten lässt. Wir müssen extrem gierig und gallig sein.” Seine Mannschaft ist in bestechender Form. An den vergangenen vier Spieltagen erzielten die Jetzendorfer dreimal vier Tore – zuletzt vor einer Woche bei Dachau 65 (4:2). Auch defensiv überzeugt der TSV Jetzendorf aktuell. Es läuft einfach.

Personell kann Pöllner nahezu aus dem Vollen schöpfen. Nur Luca Magiera (verletzt) sowie Niklas Schröder und Bryan Beyreuther (im Aufbau) fehlen. Der Einsatz von Julius Donnert ist fraglich. Pöllner: „Grundsätzlich haben wir aber eine breite Auswahl, das ist sehr positiv.“