Jetzendorf setzt ein Ausrufezeichen – Klarer Sieg gegen Hollenbach

Zunächst musste der TSV Jetzendorf auch kritische Situationen überstehen, doch vor dem Tor präsentierte sich der von Markus Pöllner trainierte Fußball-Landesligist eiskalt – vor allem nach dem Seitenwechsel. Mit dem 4:0-Auswärtserfolg beim bis dahin defensivstarken TSV Hollenbach setzten die Jetzendorfer am Sonntagabend ein Ausrufezeichen.

Tatsächlich erwischte Hollenbach den besseren Start. Schon in der 5. Minute klatschte der Ball an den Außenpfosten. Kurz darauf dann die erste Szene von Jetzendorfs Doppelpacker Ben Geuenich: Nach einem fatalen Fehlpass des Hollenbacher Torhüters Florian Hartmann stand er allein vor dem Gehäuse, traf aber nur die Unterkante der Latte – von dort sprang der Ball ins Feld zurück. Direkt im Anschluss machte er es besser: Wieder unterlief dem Gegner im Spielaufbau ein Fehler – und dieses Mal blieb Geuenich cool und stellte auf 1:0 (14.).

Pöllner wollte den höchsten Saisonsieg seiner Mannschaft aber nicht überbewerten: „Das Ergebnis klingt ja sehr eindeutig. Das war es aber nicht.“

Danach bestimmte Jetzendorf das Geschehen, hatte viel Ballbesitz. „Aber wir haben auch zwei, drei Kontersituationen zugelassen“, sagte Pöllner. „Wir hatten keine gute Restverteidigung.“

Jetzendorf macht in der zweiten Halbzeit alles klar

Eine dieser Szenen führte zur besten Hollenbacher Möglichkeit, die Torhüter Jeremy Manhard sehenswert vereitelte (17.). Mit der knappen Führung ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel nutzte Jetzendorf seine Chancen konsequent. Zunächst war es erneut Geuenich, der in der 64. Minute das 2:0 erzielte. Kurz darauf legte Alexander Beiz das 3:0 nach (72.).

Ohne Gegentor: TSV Jetzendorf feiert klaren Sieg

Jetzendorf verteidigte jetzt konzentriert, ließ kaum noch etwas zu. Hollenbach versuchte zwar, noch einmal ins Spiel zu kommen, doch gefährlich wurden die Gastgeber nur bei einem Fernschuss von der Mittellinie.

Auf der anderen Seite setzte Stefan Stöckl den Schlusspunkt. Nach feiner Kombination traf der Stürmer in der 89. Minute zum 4:0-Endstand – und verlängerte seine Serie damit auf vier aufeinanderfolgende Spiele mit mindestens einem Tor.

„Endlich haben wir mal wieder zu null gespielt“, so Pöllner. „Dem Gegner nichts angeboten und gut gestanden – vor allem in der zweiten Halbzeit. Im Spiel mit Ball sind wir aktuell sehr ordentlich, wenn nicht sogar gut. Dazu die Effizienz. Der Sieg geht in Ordnung.“