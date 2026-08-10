Jetzendorf setzt ein Ausrufezeichen beim Spitzenreiter Illertissen „Überragende Teamleistung“ von Bruno Haelke · Heute, 09:59 Uhr · 0 Leser

Regelmäßig Sieger bei den Torraumszenen war die Hintermannschaft des TSV Jetzendorf um den starken Keeper Daniel Witetschek. – Foto: bruno haelke

Die Ilmtaler gewinnen beim Tabellenführer und beenden damit eine Serie von zwei Niederlagen. Nur 50 Zuschauer sehen eine überragende Teamleistung.

Zum Abschluss der englischen Woche hat der TSV Jetzendorf ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den Tabellenführer gewinnt das Team aus dem Ilmtal beim FV Illertissen II mit 2:1. Im weiten Rund des Vöhlin-Stadions verloren sich nur 50 Zuschauer – und diesen sahen einen Gast aus Oberbayern, der sein Herz in beide Hände nahm und sich enorm kampfstark präsentierte. Dazu kamen spielerische Elemente, die Mannschaft von TSV-Trainer Markus Pöllner zeigte nach den zuletzt zwei 0:1-Niederlagen in Durach und gegen Rain die passende Reaktion. „Ich denke, wir haben den emotionaleren Fußball gespielt. Es war eine überragende Teamleistung, jeder hat sich richtig gut reingehauen“, freute sich der Jetzendorfer Trainer nach der Partie.

Jetzendorf geht verdient in Führung – nächster Gegner ist der Aufsteiger Bobingen Die Ilmtaler konnten sich einmal mehr auf ihre Defensive verlassen. Die Mannen um den überragenden Fabian Willibald hatten die Kanoniere des Gastgebers (17 Volltreffer in vier Spielen) weitestgehend im Griff. dass sich hier und da Chancen für den FVI ergeben würden, war klar. Aber mit viel Herz und einem sehr guten Keeper Daniel Witetschek verteidigten die Jetzendorfer bis auf eine Szene alles weg. Chancen hatten beide Team zu Beginn der Partie, doch noch wollte das Runde nicht ins Eckige. In der 35. Minute brach Benedikt Wiegert den Bann, er versenkte das Spielgerät aus kurzer Distanz im Nachsetzen. Mit der nicht unverdienten Führung des TSV ging es in die Pause. Danach schaltete der Gastgeber einen Gang hoch, doch Jetzendorf hielt stand. Einen blitzsauberen Konter schloss Niklas Schröder in der 75. Minute zur 2:0-Führung für den TSV ab.