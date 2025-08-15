Jetzendorf setzt auf seine Heimstärke: "Abstand nach unten vergrößern"

Drei Heimspiele, drei Siege, kein Gegentor – der TSV Jetzendorf hat im Lorenz-Wagner-Stadion in dieser Landesliga-Saison bisher eine makellose Bilanz vorzuweisen. Am Sonntag (17 Uhr) will die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner auch im vierten Punktspiel vor den eigenen Fans ihre Festung verteidigen. Gegner ist der FC Ehekirchen, der nach einem Umbruch im Sommer mit nur drei Punkten aus vier Spielen am Tabellenende steht.

Jetzendorf selbst geht mit Rückenwind ins Duell. Dank des 3:0-Erfolges gegen den SC Oberweikertshofen am vergangenen Wochenende kletterte der TSV auf Platz vier (zehn Punkte aus fünf Partien). „Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich am Sonntag gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt gewinnen und den Abstand nach unten vergrößern“, sagt Pöllner.

Beim Gegner hat sich in den vergangenen Monaten viel getan. „Ehekirchen hat einen größeren Umbruch hinter sich. Im Sommer sind einige Spieler gegangen, neue sind dazugekommen, und auch das Trainerteam hat sich verändert“, weiß Pöllner.

Mehrere Ausfälle beim TSV Jetzendorf

Chefcoach ist nun Maximilian Käser, der sich die Verantwortung mit Spielertrainer Jonas Halbmeyer teilt. Ergänzt wird das Team vom spielenden Co-Trainer Christoph Hol㈠linger.

Die Eingewöhnungsphase scheint noch anzudauern. Trotzdem warnt Pöllner vor den Gästen – insbesondere vor Hollinger: „Er ist immer für ein Tor gut und braucht nicht viele Chancen, um zu treffen. Da müssen wir extrem auf㈠passen.“

Personell hat der TSV erneut einige Ausfälle zu verkraften. Fehlen werden Luca Magiera (verletzt), Dustin Kothmair (gesperrt) sowie die Urlauber Dominik Schloßbauer, Leon Nuhanovic und Niklas Schröder. Dafür kehren nach Urlaubsunterbrechungen Lorenz Kirmair sowie Daniel Witetschek, Lukas Endres, Maximilian Betzin und Kevin Bromm in den Kader zurück.

Prunkstück im Team von Trainer Pöllner ist die Defensive

Mit einem weiteren Sieg könnte Jetzendorf die Punkteausbeute weiter ausbauen – und vor allem im Abstiegskampf ein deutliches Zeichen setzen. „Wir wollen unsere Heimserie fortsetzen“, betont Pöllner, „und das am liebsten wieder zu null.”

Die Chancen darauf stehen gut. Jetzendorf wirkt gefestigt – vor allem in der Defensive. Nur drei Gegentore nach fünf Partien sind ein starker Wert. Ehekirchen kann davon nur träumen: Die Gäste kassierten bereits 14 Gegentore – das ist Höchstwert in der Landesliga Südwest.