Jetzendorf schlägt Aindling Landesliga Südwest

Das war ein Statement: Die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf haben ihr Heimspiel gegen Aindling gewonnen.

Der TSV Jetzendorf hat in der Fußball-Landesliga Südwest ein Ausrufezeichen gesetzt und dem bis dahin ungeschlagenen TSV Aindling am Mittwochabend die erste Saisonniederlage zugefügt. Im heimischen Lorenz-Wagner-Stadion gewann die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner verdient mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte Julius Donnert in der 32. Minute nach einer Standardvariante.

Schon in der Anfangsphase ließen die Jetzendorfer keinen Zweifel daran, wer den Ton angeben will. „Wir sind super reingekommen, vor allem die ersten 20 Minuten waren wir sehr dominant“, sagte ein zufriedener Pöllner nach dem Spiel. Der Lohn für den druckvollen Beginn blieb jedoch aus: „Wir haben zwei, drei richtig gute Situationen gehabt, aber uns leider nicht belohnt.“

Nach einer kurzen Phase, in der die Gäste etwas mehr Zugriff bekamen, übernahm Jetzendorf erneut die Kontrolle – und schlug dann nach einer einstudierten Freistoßvariante zu: Donnert traf aus der Drehung zur Führung. Damit fiel auch der dritte Jetzendorfer Treffer in dieser Saison nach einem ruhenden Ball. Sehr zur Freude von Trainer Pöllner, der im Anschluss mit der Chancenverwertung seiner Elf haderte: „Wir müssen uns schon ein bisschen ankreiden lassen, dass wir da nicht mit 2:0 oder 3:0 in die Pause gehen.”

Aindling, das mit zwei Siegen und sieben Toren in die Saison gestartet war, kam nur selten gefährlich vor das Tor der Gastgeber. Am auffälligsten war noch Torjäger Laurin Völlmerk, der an den ersten beiden Spieltagen fünfmal getroffen hatte. Zur Pause blieb der Stürmer, der an Manchester Citys Erling Haaland erinnert, angeschlagen in der Kabine.

Auch in der zweiten Halbzeit bestimmte Jetzendorf über weite Strecken das Geschehen. Mehrfach bot sich die Gelegenheit, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. „Wir haben es verpasst, den Deckel draufzumachen“, so Pöllner. Zwei gute Chancen vergab Stefan Stöckl, der seine Aktionen nicht konsequent zu Ende spielte.

Die Gelb-Rote Karte für Aindlings Ibrahim Neziri in der 65. Minute rüttelte die Gäste noch einmal wach. In Unterzahl versuchte Aindling, die drohende Niederlage abzuwenden. So blieb es bis in die Schlussminuten spannend. Jetzendorf ließ aber kaum etwas zu – und feierte am Ende einen verdienten Heimsieg.

Neben der Freude über die drei Punkte gab es jedoch auch eine schlechte Nachricht aus dem Jetzendorfer Lager: Luca Magiera hat sich am Montag im Training ohne Fremdeinwirkung den Knöchel gebrochen und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Am kommenden Samstag wartet mit dem TSV Rain/Lech bereits der nächste harte Brocken auf die Pöllner-Elf. Mit dem Schwung aus dem Aindling-Spiel will Jetzendorf auch dort bestehen.