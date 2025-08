Jetzendorf "schläft" doppelt und verliert gegen Landesliga-Absteiger

Die Landesliga-Partie beim TSV Rain/Lech zeigte den Fußballern des TSV Jetzendorf, was Spitzenmannschaften auszeichnet: Rain bestrafte praktisch jeden Fehler der Gäste, und so war die Partie bereits zur Halbzeit entschieden. Die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner verlor beim Bayernliga-Absteiger mit 0:2, weil der Gegner in den entscheidenden Momenten besser war.

„Wir sind eigentlich gut reingekommen, die ersten fünf Minuten haben gepasst“, analysierte Pöllner nach dem Spiel. Doch dann ging es schnell: Ein langer Ball, ein Klärungsversuch von Keeper Jeremy Manhard und weitere verpasste Chancen, die Situation zu bereinigen. Dennis Lechner bestrafte dies und schob zur frühen Führung ein (7.).