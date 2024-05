Jetzendorf schiebt sich vor auf Rang drei Landesliga Südwest

Mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Durach hat der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf seine Erfolgsserie fortgesetzt. ein Blick Richtung Bayernliga ist erlaubt.

Jetzendorf – Viermal waren sich der TSV Jetzendorf und der VfB Durach in der Fußball-Landesliga begegnet, Jetzendorf gewann keine dieser Partien. Diese Serie endete im fünften Aufeinandertreffen am Mittwochabend, weil in der Elf von Stefan Kellner „momentan sehr viel zusammenläuft“. Die Jetzendorfer gewannen 4:1 und sind nun Tabellendritter – auch, weil das neue Traum-Duo im Sturm erneut ablieferte.

„Was Dominic Reisner und Stefan Stöckl gerade spielen, ist brutal. Sie waren für Durach nicht zu stoppen“, sagte TSV-Trainer Stefan Kellner über seine Doppelspitze. Reisner ist der erfahrene Part. Der 28-Jährige spielte früher für Unterhaching in der Regionalliga. Er ist ein eiskalter Vollstrecker und hat seine Klasse über Jahre bewiesen. Stöckl (20) kam vor der vor der Saison vom Kreisligisten Langenmosen und macht sich gerade einen Namen. Er lebt von seinem Tempo – mit und ohne Ball. „Beide ergänzen sich sehr gut“, sagt Kellner. Daher sind sie eine Bedrohung für die Gegner.

Doch auch auf die anderen Mannschaftsteile konnte sich der TSV erneut verlassen. Denn als Durach in der Anfangsphase zweimal gefährlich aufs Tor schoss, benötigten die Gastgeber die Flugkünste von Schlussmann Jeremy Manhardt sowie die Hilfe die Latte. „Die ersten 15 Minuten waren nicht nach Plan. Wir sind zu hoch angelaufen und haben außerdem klein-klein gespielt, anstatt mit langen Bällen auf Reisner und Stöckl ihr aggressives Pressing zu überspielen“, bemängelte Kellner.

Doch nach einer Viertelstunde war seine Mannschaft voll da – so, wie in fast immer in der Rückrunde. Bis zum ersten Treffer mussten die Zuschauer allerdings warten: David Raabe traf nach Vorarbeit von Maximilian Kreitmair zum 1:0 (45.).

Nach dem Seitenwechsel schraubten die Jetzendorfer an ihrer Torbilanz. Reisner erhöhte nach einer sehenswerten Einzelleistung Stöckls auf 2:0 (50.). Acht Minuten später durfte auch Stöckl jubeln. Er traf aus 16 Metern zum 3:0. Die Gäste verkürzten zwar noch einmal durch Manuel Schäfflers Kopfball (74.), Jetzendorf war aber nicht mehr aufzuhalten. Stöckl markierte auf Zuspiel Reisners den 4:1-Endstand (80.).

Bitter ist nur: In der nächsten Saison müssen die Jetzendorfer ein neues Sturm-Duo finden. Denn Reisner wird Spielertrainer beim SV Niederroth und dann höchstwahrscheinlich in der Kreisklasse auflaufen (wir berichteten). Stöckl wird einen neuen Partner bekommen – und ist dann vielleicht sogar der erfahrenere Part.

Mit 48 Punkten liegen die Jetzendorfer drei Spiele vor Saisonschluss auf Rang drei, vier Punkte hinter dem FC Kempten auf dem Relegationsplatz zwei. Und Kempten ist am 18. Mai der letzte Gegner. Kein Wunder also, dass in Jetzendorf – zumindest ein wenig – von der Bayernliga geträumt wird.