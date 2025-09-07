Jetzendorf schiebt sich vor auf Platz drei Landesliga Südwest

Mit einem 1:0-Sieg im Spitzenspiel gegen den VfB Durach hat sich der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf auf Rang drei vorgeschoben.

Im Spitzenspiel des 10. Spieltages der Landesliga Südwest hat der TSV Jetzendorf ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Elf von Trainer Markus Pöllner setzte sich gegen den Tabellenzweiten VfB Durach mit 1:0 durch und verdrängte den Gegner damit von Rang zwei.

Rund 90 Minuten lang lieferten sich beide Mannschaften ein intensives, temporeiches Duell, das durch eine Einzelaktion entschieden wurde.

Von Beginn an war klar, dass es ein Abnutzungskampf werden würde. „Ein richtig hartes Spiel“, sagte TSV-Trainer Markus Pöllner nach der Partie. Die Gäste aus dem Allgäu stellten ihre Stärken unter Beweis: körperlich robust, taktisch diszipliniert und schnörkellos.

Doch die Jetzendorfer hielten dagegen. So entwickelte sich eine Partie, in der sich beide Teams weitgehend neutralisierten. Die erste Hälfte bot zwar viel Tempo, aber kaum zwingende Torchancen. Ansehnlich war es trotzdem.

Trainer Pöllner freut sich schon auf eine entspannte Winterpause

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Es deutete sich an, dass eine Kleinigkeit den Unterschied machen könnte – und die lieferte in der 75. Spielminute Stefan Stöckl. Leon Nuhanovic setzte den Stürmer mit einem prä㈠zisen Pass in Szene. Stöckl zog in den Strafraum, machte einen Haken und wurde von seinem Gegenspieler zu Fall gebracht.

„Hat er stark gemacht. Stefan hat ohnehin ein stark gespielt und mit seiner Schnelligkeit die gegnerische Abwehr vor Probleme gestellt”, lobte Pöllner den Offensivmann. Der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Ben Geuenich trat an und verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:0. Für Geuenich war es bereits das siebte Tor in dieser Saison – alle erzielt in den vergangenen fünf ㈠Spielen.

Durach versuchte in der Schlussphase alles, doch die Pöllner-Elf verteidigte mir großer Leidenschaft, ließ nichts mehr anbrennen und brachte den nun schon dritten Zu-Null-Sieg in Folge über die Zeit.

Der Jubel nach dem Schlusspfiff war groß: Der TSV Jetzendorf ist nun seit sechs Spielen ungeschlagen und kletterte in der Tabelle auf Rang drei. ㈠Pöllner bleibt trotz des aktuellen Höhenflugs bescheiden: „Das Saisonziel bleibt der Klassenerhalt. Wenn wir so weitermachen, werden wir aber eine entspannte Winterpause ㈠haben.“