Jetzendorf „probiert alles" – Aufstiegsaspirant FVI II ist zu stark

Erkannte den Sieg der Illertissener Zweiten neidlos an: Jetzendorfs Trainer Markus Pöllner. – Foto: Habschied

Dabei begann die Partie aus Jetzendorfer Sicht ordentlich. Nach zwei frühen Ecken wurde es jeweils gefährlich, Illertissen konnte aber klären. Danach übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle. „Illertissen ist eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft“, sagte Pöllner. Genau das zeigte die Regionalliga-Reserve vor allem im ersten Durchgang immer ㈠wieder.

Eine Woche nach dem 2:0-Erfolg in Durach ist es dem TSV Jetzendorf nicht gelungen, dem nächsten Aufstiegskandidaten der Landesliga Südwest ein Bein zu stellen. Beim FV Illertissen II musste sich die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner gestern 0:1 geschlagen geben.

Besonders auffällig agierte Offensivspieler Maximilian Merkel, der die TSV-Defensive mehrfach vor Probleme stellte. In der 26. Minute dribbelte sich Merkel stark in den Strafraum, umkurvte Jeremy Manhard und schloss aus der Drehung ab. Der bereits geschlagene Jetzendorfer Keeper hatte Glück, dass Lukas Endres aufmerksam mitgelaufen war und den Ball kurz vor der Linie blockte. Nur wenig später musste Manhard erneut eingreifen, als Merkel aus zentraler Position mit seinem starken linken Fuß abzog. Der TSV-Schlussmann verhinderte per Glanzparade den Rückstand.

Jetzendorf setzte offensiv nur vereinzelt Akzente, kam aber kurz vor der Pause zur großen Chance auf die Führung. Thomas Nefzger schlug eine Flanke auf Ben Geuenich, der aus kurzer Distanz frei zum Abschluss kam, den Ball aber nicht sauber traf und am langen Pfosten vorbeisetzte (44.).

Nach dem Seitenwechsel blieb Illertissen die gefährlichere Mannschaft – und belohnte sich in der 53. Minute. Altin Kasumaj traf zum 1:0 für die Gastgeber. Für Jetzendorf wurde die Aufgabe gegen die ballsicheren Illertisser damit noch ㈠schwieriger.

Die Mannschaft von Pöllner investierte zwar weiterhin viel und warf noch einmal alles nach vorne, klare Torchancen blieben jedoch lange aus. Erst kurz vor Schluss bot sich Lorenz Kirmair noch die Chance auf den Ausgleich, doch Illertissens Torhüter Valentin Rommel parierte stark.

„Wir haben alles probiert, aber in Summe müssen wir anerkennen, dass Illertissen heute die bessere Mannschaft war“, resümierte Pöllner.