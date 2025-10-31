Jetzendorf plagt ein gebeutelter Kader vor schwerem Auswärtsspiel

Angeschlagen: Offensivspieler Julius Donnert steht im Derby womöglich nicht zur Verfügung. – Foto: Habschied

Für die Jetzendorfer Landesliga-Fußballer ist es das wichtigste Spiel schlechthin: Am Sonntag sind sie zu Gast beim FSV Pfaffenhofen – Derby.

Jetzendorf – Zum Rückrundenstart wartet gleich ein Highlight auf die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf: Am Sonntag um 14 Uhr gastiert die Elf von Trainer Markus Pöllner beim Lokalrivalen FSV Pfaffenhofen. Im Hinspiel gewann Jetzendorf knapp mit 1:0 – diesmal spricht vieles für den Gastgeber. So., 02.11.2025, 14:00 Uhr FSV Pfaffenhofen/Ilm FSV Pfaffenh TSV Jetzendorf Jetzendorf 14:00 PUSH

Pfaffenhofen liegt aktuell drei Punkte vor dem TSV Jetzendorf, der nach zwei starken Dritteln der Hinrunde zuletzt etwas an Boden verlor. Während die Pöllner-Elf an den vergangenen sechs Spieltagen nur einen Sieg holte und in den letzten beiden Partien torlos blieb, hat der FSV nur eine seiner letzten zehn Begegnungen verloren. Der Trend spricht also klar für die Gastgeber, die mit viel Selbstvertrauen in das Nachbarschaftsduell gehen. „Pfaffenhofen ist auf jeden Fall ein Gegner mit extrem hoher individueller Qualität, der den Umbruch vor dieser Saison super gemeistert hat und personell nahezu aus dem Vollen schöpfen kann“, sagt Pöllner. „Das wird ein sehr, sehr schweres Spiel für uns.“