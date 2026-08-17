Jetzendorf patzt - Dietersheim siegt im Krimi

Die Fans erlebten ein echtes Offensiv-Spektakel am Wochenende. Stefan Nefzger schoss den TSV Jetzendorf II mit einem schnellen Doppelpack früh in Front. Auch Anton Böhnke rettete dem SV Hörgertshausen durch zwei späte Treffer ein Remis. Zum Matchwinner des Spieltags avancierte Walace Rodrigues Viana, der den SV Dietersheim mit seinen beiden Toren zum Auswärtssieg schoss.

Moosburg zittert sich in Unterzahl zum Auswärtssieg

VfB Hallbergmoos-Goldach II – SG Istanbul Moosburg 0:1 (0:0)

Ein hart umkämpftes Match sahen die Zuschauer in Hallbergmoos. Den goldenen Treffer des Tages erzielte Alan Jaworski in der 57. Spielminute für die SG Istanbul Moosburg. Die Schlussphase wurde für die Gäste jedoch zur Zerreißprobe: Nach einer glatten Roten Karte für Cebrail Eren (69.) agierte Moosburg über 20 Minuten lang in Unterzahl, rettete den knappen Vorsprung aber mit viel Leidenschaft über die Zeit.

Massenhausen knackt Paunzhausen in der Schlussphase SC Massenhausen – TSV Paunzhausen 3:1 (1:1)

Die größte Kulisse des Spieltags (150 Zuschauer) sah einen verdienten Heimsieg des SC Massenhausen. Tobias Mock brachte die Heimelf früh in Führung (15.), doch Dominik Reitmeier glich noch vor der halben Stunde für Paunzhausen aus (29.). Lange blieb die Partie offen, ehe Philipp Schöps in der 80. Minute die Weichen auf Sieg stellte. In der Nachspielzeit (90.+3) machte Elias Linbrunner mit dem 3:1 endgültig den Deckel drauf.

Böhnke-Doppelpack rettet Hörgertshausen beim Elfmeter-Festival SV Hörgertshausen – SV Langenbach 3:3 (0:0)

Was für eine furiose zweite Halbzeit vor 80 Zuschauern! Langenbach schien nach Toren von Max Zwinzscher (48.) und Tizian Fichter (52.) bereits auf der Siegerstraße. Dann folgte die Phase der Strafstöße: Lukas Kufer verkürzte per Foulelfmeter (60.), ehe Tim Karschewski – ebenfalls vom Punkt – den alten Abstand wiederherstellte (62.). Der große Auftritt gehörte dann Anton Böhnke: Mit einem späten Doppelpack (76. / 80.) belohnte er die Moral der Hörgertshausener und glich zum 3:3-Endstand aus.

Keeper Bullock wird zum Albtraum für unglückliche Marzlinger FVgg Gammelsdorf – SV Marzling 1:1 (0:0)

Dieses Spiel wird SV-Stürmer Thomas Mäuer so schnell nicht vergessen. In der 30. Minute scheiterte er zunächst mit einem Handelfmeter an Gammelsdorfs überragendem Schlussmann Manfred Bullock. Nach dem Seitenwechsel traf Tobias Hauser zur Führung für Gammelsdorf (56.). Nur vier Minuten später die Riesenchance zum Ausgleich, doch Bullock parierte auch den Foulelfmeter von Robin Eichenlaub (60.). Mäuer betrieb in der 70. Minute immerhin Wiedergutmachung und traf aus dem Spiel heraus zum hochverdienten 1:1-Ausgleich vor 75 Zuschauern.

Oberhummel demütigt den SC Freising mit Fünferpack SC Oberhummel – SC Freising 5:0 (1:0)

Eine klare Angelegenheit für den SC Oberhummel vor 78 Zuschauern. Vitus Paulus eröffnete den Torreigen nach einer halben Stunde (30.). Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Thomas Geltinger auf 2:0 (46.), ehe Felix Oberhauser nur wenig später für die Vorentscheidung sorgte (54.). In der Schlussminute schraubten Noah Träger (90.) und Tobias Tronich (90.) das Ergebnis gegen völlig dezimierte Freisinger noch in ein bitteres 5:0-Debakel.

Dietersheim triumphiert in dramatischem Sieben-Tore-Krimi SV Vötting-Weihenstephan – SV Dietersheim 3:4 (1:3)

Die 100 Zuschauer erlebten ein absolutes Offensiv-Spektakel mit einem Mann im Mittelpunkt: Walace Rodrigues Viana. Emil Alefelder brachte Vötting zwar in Führung (10.), doch Hendrik Ulfers (16.) und Juan Carlos Rühlemann (18.) drehten das Spiel binnen zwei Minuten. In der siebten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Viana per Foulelfmeter auf 1:3 (45.+7). Nach der Pause kämpfte sich Vötting durch Linus Börstling (62.) und erneut Alefelder (69.) zum 3:3 zurück – begünstigt auch durch die Gelb-Rote Karte gegen Dietersheims Rühlemann (64.). Doch in Unterzahl bewies Dietersheim eiskalte Effizienz: Nur eine Minute nach dem Ausgleich erzielte Viana (70.) den viel umjubelten 3:4-Siegtreffer.