Jetzendorf mit Effiziens zum Sieg Landesliga Südwest

Effizienz schlägt Ästhetik: Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf hat am fünften Spieltag der einen 3:0-Heimerfolg gegen den SC Oberweikertshofen eingefahren.

Den Grundstein für den Heimsieg legten die Jetzendorfer vor der Pause – und das, obwohl die Gäste bis dahin die klar besseren Chancen hatten.

„Die erste Hälfte war unsere schlechteste in dieser Saison“, gab Jetzendorfs Trainer Markus Pöllner zu. „Wir waren im Kopf und in den Beinen nicht frisch.“ Die Hitze und drei Englische Wochen in Serie hatten Spuren hinterlassen.

Dabei begann die Partie aus Jetzendorfer Sicht glücklich. In der 13. Minute segelte eine von Frederic Rist getretene Ecke in Richtung Tor, Oberweikertshofens Keeper Elias Reinert verschätzte sich und es stand 1:0. „Da haben wir von einem Fehler profitiert, er lenkt ihn sich quasi selbst rein“, so Pöllner.

Der Treffer brachte allerdings keine Sicherheit. Im Gegenteil: Die Gäste bestimmten über weite Strecken die erste Halbzeit, erspielten sich gute Gelegenheiten und hätten ein, zwei Tore erzielen können – oder sogar müssen. Doch statt des Ausgleichs fiel kurz vor der Pause das 2:0. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld leitete Julius Donnert den Umschaltmoment ein, passte auf Leon Nuhanovic, der für Stefan Stöckl auflegte. Der 21-Jährige blieb eiskalt und erzielte seinen ersten Treffer in dieser Saison (43.).

„Wir hatten zwei Chancen und beide genutzt“, resümierte Pöllner zur Halbzeit. „Kaltschnäuziger geht es kaum.“

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Jetzendorf stabiler, stand kompakter, verteidigte konzentriert. Oberweikertshofen wirkte zunehmend ideenlos – und machte Fehler. Einer davon führte in der 67. Minute zur Entscheidung: Nach unsauberen Pässen der Gäste landete der Ball bei Stöckl, der seinen zweiten Treffer des Tages markierte.

Jetzendorf verwaltete das Ergebnis clever und brachte den wichtigen Dreier gegen einen direkten Konkurrenten souverän ins Ziel. „Am Ende zählt der Sieg“, so Pöllner erleichtert. „Wir sind froh, dass die Englischen Wochen erstmal vorbei sind.“ Sein Team darf den Saisonstart mit zehn Punkten aus fünf Spielen als erfolgreich verbuchen.