Jetzendorf in Unterzahl zum Auswärtssieg Landesliga Südwest

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf gewinnt beim FC Memmingen II – trotz langer Unterzahl.

Trotz fast einer Stunde in Unterzahl haben sich die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf am Samstag beim FC Memmingen II mit 1:0 durchgesetzt. Die Elf von Trainer Markus Pöllner verdiente sich die drei Punkte durch großen Kampfgeist und hohe Effizienz – und mischt damit als Dritter weiterhin in der Spitzengruppe der Landesliga Südwest mit.

Schon die Anfangsphase zeigte, dass es in dieser Liga keine einfachen Spiele gibt. Die Jetzendorfer dominierten die Begegnung, fanden gegen die kompakt verteidigende Memminger Reserve aber kaum Wege zum Tor. „Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, aber keine klaren Lösungen“, analysierte Spielertrainer Markus ㈠Pöllner.

Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. So war die einzige nennenswerte Szene vor der Pause der Platzverweis gegen Daniel Witetschek. Der Jetzendorfer Torhüter sah in der 38. Spielminute nach einem Foul als letzter Mann die Rote Karte. „Das hat die Statik des Spiels natürlich geändert”, so Trainer Pöllner.

Mit einem Mann weniger musste sich Jetzendorf in der Pause neu sortieren. Pöllner ahnte, was kommen würde: „Uns war klar, dass Memmingen höher anlaufen wird – dadurch entstehen aber auch Räume in der Tiefe.“ Genau das nutzte seine Mannschaft eiskalt aus. In der 51. Minute spielte Leon Nuhanovic an der Mittellinie einen perfekten Pass in den Lauf von Stefan Stöckl, der den herausstürmenden Torwart Felix Unger überlupfte – das 1:0.

Anschließend verteidigte Jetzendorf mit Leidenschaft und Disziplin. Nur einmal wurde es richtig brenzlig, als ein Freistoß der Gastgeber tückisch aufsprang und Torhüter Jeremy Manhard in höchster Not klärte. Auf der anderen Seite scheiterte Nuhanovic freistehend nach einem Zuspiel von Felix Heckmeier, später vergab auch Ben Geuenich eine Konterchance.

So blieb es bis zum Schlusspfiff spannend, doch Jetzendorf brachte den Vorsprung über die Zeit. Pöllner bilanzierte nüchtern: „Das war sicher nicht unser bestes Spiel, aber am Ende zählen die drei Punkte. In ein paar Wochen fragt keiner mehr, wie wir sie geholt haben.“