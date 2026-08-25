Jetzendorf in der Favoritenrolle

Einsatz fraglich: Dustin Kothmair (rechts) musste im Spiel gegen Memmingen verletzt ausgewechselt werden. – Foto: bruno haelke

Ein Spiel mit deutlichen Vorzeichen: Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf gastiert bei Schlusslicht Weißenburg. Ein Sieg ist Pflicht.

Konzentrieren, auf sich selbst schauen, das eigene Ding machen: Diese Schlagworte stehen für den TSV Jetzendorf im heutigen Auswärtsspiel beim TSV 1860 Weißenburg an. Anpfiff der Partie im Weißenburger DOTLUX-Fußballpark ist um 18.30 Uhr.

Nach der erfolgreichen Aufholjagd vom vergangene Sonntag – aus einem 0:3 machten die Jetzendorfer noch einen 4:3- Sieg gegen den FC Memmingen II (wir berichteten) – steht nun das Match gegen den Tabellenletzten auf dem Programm. Eine glasklare Ausgangslage, wenn man auf die Tabelle schaut. Weißenburg ist nach sieben Spielen noch ohne Punktgewinn und hat nur einen einzigen erzielten Treffer auf seinem Konto – bei 22 Gegentoren. Die Ausgangslage ist klar, das weiß auch Jetzendorfs Trainer Markus Pöllner: „Wir dürfen den Gegner nicht stark machen, wir müssen Fehler minimieren und aktiv sein, mit Überzeugung ins Match gehen.“

Augenscheinlich hat der Gastgeber in dieser Saison Probleme, in der Liga Fuß zu fassen. Zudem musste der TSV Weißenburg beinahe eine komplett neue Mannschaft aufbauen, die noch nicht so recht gezündet hat. Bemerkenswert ist allerdings, dass Weißenburg dem Spitzenteam aus Dachau bei der 0:2-Niederlage ordentlich Paroli geboten hat, der Sieg des TSV 1865 war kein Spaziergag. Dies alleine dürfte schon Warnung genug für die Jetzendorfer sein.

Mit dabei sein wird heute auch wieder der zu Saisonbeginn überzeugend aufgetretenen Leon Heinzlmair, der seine heftige Drei-Spiele-Sperre abgesessen hat. Was mit den im Memmingen-Spiel verletzt ausgewechselten Dustin Kothmair und Niklas Schröder ist, konnte der Jetzendorfer Trainer Markus Pöllner noch nichts sagen. Zu hoffen bleibt, dass sich das Verletzungspech nicht treu bleibt, denn in den vergangenen Spielen musste Pöllner stets improvisieren. Trotz aller Personalprobleme ist der TSV Jetzendorf gegen den TSV 1860 Weißenburg Favorit, er sollte mit einer engagierten Leistung drei Punkte mit auf den Heimweg nehmen.