Jetzendorf in der Ergebniskrise Landesliga Südwest

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf hat in Sonthofen 0:1 verloren – im Moment läuft es nicht bei der Mannschaft von Trainer Markus Pöllner.

Der TSV Jetzendorf steckt aktuell in einer Ergebniskrise – und diese verschärfte sich im Allgäu. Beim formstarken 1. FC Sonthofen verlor der von Markus Pöllner trainierte Fußball-Landesligist am Samstag 0:1.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Partien schließt der TSV die Hinrunde dennoch auf einem starken 4. Tabellenplatz ab. „Wir spielen trotzdem insgesamt eine gute Saison, aber aus den letzten Spielen müssen wir unsere Schlüsse ziehen”, so Pöllner.

Dabei verlief der Start am Samstag vielversprechend. „Die erste Viertelstunde war richtig gut“, so Pöllner. Jetzendorf kontrollierte das Spiel, kombinierte sicher und kam früh zur ersten Großchance: Spezialist Frederic Rist brachte seinen Freistoß gefährlich Richtung Tor und wollte schon jubeln, doch Sonthofens Torhüter Marco Zettler war mit einer Glanzparade zur Stelle.

Anstatt den Druck hochzuhalten, verloren die Jetzendorfer dann die Spielkontrolle. „Wir hatten dann drei, vier unnötige Ballverluste, die Sonthofen stark gemacht haben“, so Pöllner.

In der 30. Minute folgte die kalte Dusche: Nach einem langen Ball legte ein Sonthofener Angreifer per Brust ab, Armin Bechter nahm den Ball direkt – und traf per Dropkick aus 18 Metern genau in den Winkel. „Ein absolutes Traumtor“, sagte Pöllner anerkennend.

Kurz darauf stellte Jetzendorfs Keeper Jeremy Manhard bei einem Freistoß seine Klasse unter Beweis, ehe Jetzendorf kurz vor der Pause den Ausgleich auf dem Fuß hatte: Stefan Stöckl grätschte eine Flanke von Bryan Beyreuther Richtung Tor, doch ein Abwehrspieler klärte auf der Linie.

Nach dem Seitenwechsel fehlte Jetzendorf die Durchschlagskraft. Zwar hatte Pöllners Mannschaft deutlich mehr Ballbesitz, doch echte Torgefahr entstand kaum. „Vorne hat uns die Zielstrebigkeit gefehlt“, bemängelte Pöllner. Zudem häuften sich Fehler im Spielaufbau. So kam Sonthofen immer wieder zu gefährlichen Umschaltsituationen. Immerhin verhinderte Manhard mit mehreren starken Paraden Schlimmeres – für einen eigenen Treffer reichte es aber nicht mehr.

„Wir werden uns etwas verändern müssen“, kündigte Pöllner an. Denn in einer Woche wollen er und sein Team wieder punkten – noch besser gewinnen: Denn am Sonntag das Derby beim FSV Pfaffenhofen auf dem Plan.