Jetzendorf gegen "mit die spielstärkste Mannschaft ausbauen"

Am Sonntag um 15 Uhr treffen im Lorenz-Wagner-Stadion zwei Teams aus dem oberen Tabellendrittel der Fußball-Landesliga Südwest aufeinander: Der TSV Jetzendorf empfängt den FV Illertissen II.

Die Gastgeber belegen aktuell Rang drei, die Regionalliga-Reserve des FVI folgt vier Punkte dahinter auf Platz sechs. Die letzte Begegnung endete torlos – auch diesmal spricht vieles für ein enges Duell.

TSV-Trainer Markus Pöllner zählt die U23 aus Illertissen zu den interessantesten Mannschaften der Liga: „Das ist wahrscheinlich mit die spielstärkste Mannschaft der Liga. Wir müssen vor allem gegen den Ball wieder extrem viel investieren.“ Zuletzt brachten die Illertissener Talente ihre Qualität aber nur in Heimspielen auf den Rasen: Dort gewannen sie zuletzt zweimal in Folge mit jeweils vier eigenen Treffern.

Auswärts sah es anders aus: In den letzten drei Auswärtsspielen blieb die FVI-Zweite ohne eigenen Treffer und verlor dreimal – zuletzt sogar zweimal mit 0:4. Wegen dieser Schwankungen ist Illertissen II schwer einzuschätzen.

TSV hat mehrere Ausfälle

Besonders aufpassen müssen die Jetzendorfer auf Angreifer Finn Annabring. Der 21-Jährige traf bereits neunmal und knüpft damit an seine überragende Vorsaison an, in der er für den SC Staig 38 Bezirksliga-Tore erzielte.

Pöllners Team geht personell geschwächt in die Partie. Gesperrt ist Daniel Torhüter Witetschek. Lukas Spielvogel fällt mit einer Muskelverletzung sicher aus, Maximilian Petzin und Alexander Beiz sind krank, Julius Donnert laboriert an Oberschenkelproblemen.

TSV Jetzendorf will Heimserie fortsetzen

Hinzu kommen einige Fragezeichen. Pöllner wird bei der Aufstellung flexibler reagieren müssen. Immerhin gibt es auch positive Nachrichten: Hannes Frank und Dustin Kothmair kehren zurück.

Die Grundstimmung in Jetzendorf positiv. Pöllner: „Wir wollen weiter siegen, dafür müssen aber wieder alle Gas geben – über 90 Minuten hoch konzentriert Fußball spielen.“ Im eigenen Stadion ist seine Mannschaft in dieser Saison noch ungeschlagen – und diese Serie soll auch gegen den spielstarken Gegner Bestand haben.