Jetzendorf fehlen gegen Landesliga-Spitze nur Nuancen

Wer gestern das Spitzenspiel zwischen dem TSV Jetzendorf und dem TSV Schwabmünchen verfolgte, bekam vorgeführt, warum die Gäste derzeit das Maß der Dinge in der Fußball-Landesliga Südwest sind. Dem Spitzenreiter reichte eine gute Hälfte, um die erste Saisonniederlage abzuwenden. Jetzendorf verlor nach großem Kampf mit 1:2.

Der Respekt vor dem Gegner war groß bei Jetzendorfs Trainer Markus Pöllner. „Grundsätzlich sind die meisten Spiele in der Liga 50:50. Schwabmünchen ist keines davon. Da sind wir klarer Außenseiter“, hatte der 27-Jährige vor der Partie gesagt. Doch zunächst waren die Jetzendorfer nicht chancenlos – im Gegenteil. Schon nach sechs Minuten sorgte Lorenz Kirmair für die frühe Führung: Nach einer Ecke von Leon Nuhanovic verlängerte Kirmair den Ball am kurzen Pfosten per Kopf ins lange Eck.

Beflügelt vom frühen 1:0, spielte Jetzendorf mutig weiter, gewann viele Zweikämpfe und erarbeitete sich durch Stefan Stöckel weitere gute Chancen. Auf der anderen Seite kam die gefährlichste Offensive der Liga kaum zur Entfaltung, weil die Jetzendorfer mit hoher Laufbereitschaft und konzentrierter Defensivarbeit den Weg zum eigenen Tor versperrten. Zur Pause führten die Gastgeber völlig verdient. „Vielleicht hätten wir noch ein Tor mehr machen müssen“, meinte TSV-Sprecher Manfred Zeindl.

Nach dem Seitenwechsel drehte der Tabellenführer jedoch auf. Die Schwabmünchner stellten ihr Spiel leicht um, agierten weiterhin ruhig, noch strukturierter – und zeigten, warum sie bisher ungeschlagen sind. Jetzendorf fand nun seltener Räume für schnelle Umschaltmomente. In der 73. Minute schlug der Spitzenreiter zu. Maik Uhde erzielte den 1:1-Ausgleich.

Damit nicht genug: Kurz vor Schluss drehte der eingewechselte Matteo Di Maggio mit seinem Treffer das Spiel (86.). Jetzendorf versuchte noch einmal alles, doch es blieb beim 1:2.

Abgezockter Spitzenreiter

„Die werden nicht hektisch, sondern ziehen ihr Ding durch“, lobte Zeindl den Gegner. Für Jetzendorf bleibt die Erkenntnis, dass zur absoluten Spitze nur Nuancen fehlen.