Jetzendorf fängt sich eine Klatsche ein

Wieder eine Torchance für die Gäste aus Bobingen (weiße trikots). Jetzendorfs Keeper Jeremy Manhard (links) hatte gut zu tun am Freitagabend. – Foto: bruno haelke

Der Fußball-Landesligist TSV Jetztendorf hat das Heimspiel gegen Aufsteiger Bobingen nach 1:0-Führung noch deutlich 1:5 verloren.

Gegen den bärenstarken Aufsteiger TSV Bobingen hat der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf sein Heimspiel im Lorenz-Wagner-Stadion am Freitagabend deutlich mit 1:5 verloren. Die personell arg gebeutelten Gastgeber hatten gegen die spielstarken Gäste keine Chance.

Trainer Markus Pöllner hatte vor Bobingen gewarnt und auf einen gut organisierten und spielstarken Gegner hingewiesen. Pöllner sollte recht behalten, zu seinem eigenen und seiner Mannschaft Leidwesen. Allerdings ist anzumerken, dass die Jetzendorfer auf Leon Heinzlmair, Leon Nuhanovic, Benedikt Wiegert, Stefan Stöckl, Julius Donnert, Daniel Witetschek, David Raabe und Bryan Beyreuther aus den verschiedensten Gründen verzichten mussten.

Ein kleiner Lichtblick: Nach einer langen Verletzungspause bekam Luca Mangiera wieder die ersten Spielminuten.

Gegen Teams wie Bobingen wird es auf Grund der vielen Ausfälle automatisch schwer zu bestehen. Trotz der hohen Niederlage bleibt festzuhalten, dass sich die Jetzendorfer Mannschaft nie aufgab, selbst nach den Gegentoren zum 1:4 und 1:5 weiter nach vorn ㈠spielte.

Bester Jetzendorfer Spieler war am gebrauchten Freitagabend Keeper Jeremy Manhard, der mit zahlreichen Paraden eine noch höhere Niederlage verhinderte.

Zunächst sah es für Jetzendorf noch ganz gut aus. Tim Greifenegger hatte sein Team in der 19. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht. Doch nur vier Minuten später gelang Bobingen der Ausgleich. Nach einem Weitschuss aus einer unübersichtlichen Situation prallte der Ball an den Pfosten, sprang dem verdutzt dreinschauenden Keeper Manhard unglücklich an den Körper – und von dort aus ins Netz.

In der 42. Spielminute kam der Gast nach einer guten Kombination über Mattis Junker und Georg Zimmermann zur 2:1-Halbzeitführung. Für die Vorentscheidung sorgte in der 54. Minute Georg Zimmermann mit einem tollen Schuss ins linke Kreuzeck (3:1). Nach 66 Minuten dann der Doppelpack von Zimmermann zum 4:1, er hämmerte den Ball aus elf Metern halblinke Position unter die Latte. Den Schlusspunkt setzte in der 77. Minute John Aßbeck.

Unterm Strich bleibt festzuhalten, dass der TSV Jetzendorf darauf hoffen muss, dass sich die personelle Lage bessert und die Landesliga Südwest mit dem TSV Bobingen einen starken Aufsteiger auf dem Tableau hat.