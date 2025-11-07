Jetzendorf empfängt das Team der Stunde Landesliga Südwest

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf setzt seine Saison mit dem Heimspiel gegen den formstarken SV Manching fort.

Das nächste Derby, das nächste schwere Spiel für die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf: Am Sonntag um 15 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner den SV Manching. Nach drei Niederlagen in Folge wollen die Jetzendorfer wieder punkten – leicht wird das aber nicht, denn mit dem SV Manching reist die vielleicht formstärkste Mannschaft der Liga an.

Die Manchinger gewannen ihre letzten drei Spiele und kletterten in der Tabelle Schritt für Schritt nach oben. „Sie haben sich in den letzten Wochen extrem stabilisiert“, sagt Pöllner, „für mich war es nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre Punkte holen, weil sie einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft haben.”

Mit Sebastian Graßl (15 Treffer) und Fabian Neumayer (11 Tore) stellen die Manchinger eines der gefährlichsten Angriffsduos der Liga. „Vorne haben sie einfach einen Lauf“, betont Pöllner. „Mit Graßl, Neumayer und auch Rainer Meisinger haben sie echte Unterschiedsspieler.“

Und diese Offensive verbreitete zuletzt geradezu Angst und Schrecken: 25 Tore erzielte die Mannschaft von Trainer Cüneyt Köz in ihren vergangenen fünf Partien – also durchschnittlich fünf pro Partie. Auf die Jetzendorfer Defensive kommt einiges zu. Es gilt daher, den Manchingern wenig anzubieten. Pöllner: „Wir müssen über 90 Minuten hochkonzentriert verteidigen.“ Auf der anderen Seite hofft Pöllner, dass seine Mannschaft nach drei Partien ohne eigenen Treffer den Torbann bricht.

Trotz der jüngsten Negativserie liegt Jetzendorf in der Tabelle noch vor Manching: Als Achter hat der TSV 29 Punkte auf dem Konto, Manching auf Rang zehn hat bisher fünf Punkte weniger gesammelt. Mit einem Sieg könnten die Gäste den Abstand auf zwei Zähler verkürzen. Das wollen die Jetzendorfer verhindern. „Wir wissen, dass es ein sehr intensives Spiel wird“, sagt Pöllner.

Luca Magiera ist weiterhin verletzt. Daniel Witetschek, Julius Donnert und Lorenz Kirmair sind angeschlagen. Trotz einiger Personelprobleme sehen sich die Jetzendorfer gewappnet: Sie wollen Manching am Wochenende auf Distanz halten.