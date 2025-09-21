Jetzendorf bringt sich um den Sieg Landesliga Südwest

Die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf kamen im Heimspiel gegen den FC Kempten über ein 1:1 nicht hinaus.

Die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf haben am Samstag im Heimspiel gegen den FC Kempten einen möglichen Sieg aus der Hand gegeben. Der Tabellenzweite musste sich nach einem Gegentor in der Schlussphase mit einem 1:1 begnügen, bleibt aber im heimischen Lorenz-Wagner-Stadion unge㈠schlagen.

TSV-Trainer Markus Pöllner zeigte sich nach Abpfiff zwiegespalten. „Die erste Halbzeit war eigentlich gut bis sehr gut. Wir waren dominant, haben uns Chancen erarbeitet und das Spiel kontrolliert“, sagte er.

In der 10. Minute verpasste Ben Geuenich nach einer Ecke knapp, kurz darauf zog Leon Nuhanovic gefährlich ab, ehe erneut Geuenich per Kopf scheiterte. Die größte Möglichkeit ging ebenfalls auf das Konto der beiden Unruheherde: Nach einem Doppelpass mit Nuhanovic, der sehenswert durchsteckte, wollte Geuenich den Ball an Torhüter Buron Aurhammer vorbeilegen – doch dieser packte im letzten Moment zu.

In der 37. Minute wurde der TSV dann doch noch belohnt: Fredric Rist erzielte das verdiente 1:0 per Freistoß aus rund 23 Metern. Der Ball schlug sehenswert im Kemptener Tor ein. Fast hätte Kempten noch vor der Pause ausgeglichen, doch ein Angreifer setzte den Ball aus kurzer Distanz ans Außennetz.

Nach dem Seitenwechsel kippte das Spielgeschehen. „Wir haben es nicht mehr geschafft, Lösungen zu finden. Kempten stand sehr geschlossen, kompakt und oft tief – das war sehr unangenehm“, analysierte Pöllner. Zwar blieb das Duell lange chancenarm, doch die Allgäuer lauerten auf ihre Chance. Diese bot sich ihnen in der 82. Minute: Nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum prallte der Ball vor die Füße von Kenta Watari, der aus rund elf Metern zum 1:1 traf.

Jetzendorf versuchte noch einmal, Druck aufzubauen – und musste in der Nachspielzeit noch einmal zittern, denn Defensivmann Tim Greifenegger sah wegen Meckerns Gelb-Rot. Jetzendorf in Unterzahl. Am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr.

„Natürlich ist es schade, weil wir die Chance hatten, das Spiel früher zu entscheiden. Aber es war klar, dass wir irgendwann auch mal wieder Punkte liegen lassen“, so Pöllner. Mit dem Remis bleibt Jetzendorf Zweiter der Landesliga Südwest.