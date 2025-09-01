Jetzendorf bleibt Team der Stunde in Landesliga: "Topleistung"

Der TSV Jetzendorf bleibt in der Fußball-Landesliga Südwest das Team der Stunde. Nach dem 4:0 in Hollenbach gab es auch beim SSV Niedersonthofen einen 4:0-Erfolg. Die Jetzendorfer setzten damit ein weiteres Ausrufezeichen, denn vor dem Spiel hatte der Gegner noch einen Zähler mehr auf dem Konto gehabt.

Nach dem Seitenwechsel drehte seine Mannschaft auf. „Die Viertelstunde nach der Pause war top, da haben wir das Spiel entschieden“, lobte Pöllner. Zunächst traf Kevin Bromm nach einer Flanke von Julius Donnert per sehenswerter Volleyabnahme ins rechte Eck (50.). „Ein überragendes Tor mit gefühlt 130 km/h”, berichtete Pöllner.

Zunächst mussten die Jetzenderfer aber Geduld aufbringen. In der ersten Hälfte kontrollierten sie zwar das Geschehen, sie fanden aber gegen die erfahrene und bei Standards gefährliche Heimelf kaum Lücken. „Wir hatten extrem viel Ballbesitz, aber uns im letzten Drittel noch nicht belohnen können“, sagte Trainer Markus Pöllner. „Da hat ein Stück weit die Konsequenz gefehlt, auch wenn wir drei, vier gute Situationen hatten.“

Kurz darauf erhöhte Ben Geuenich nach einer weiteren Hereingabe Donnerts auf 2:0 (56.). Nur zwei Minuten später legte er nach Vorarbeit von Wlad Beiz und Stefan Stöckl das 3:0 (58.) nach. Geuenich schnürte damit nach den beiden Treffern in Hollenbach seinen zweiten Doppelpack in Folge – auch, weil Pöllner eine Idee hatte: „Ben spielt wegen der Verletzung von Hannes Frank aktuell nicht in der Innenverteidigung, sondern wie früher im Sturm. Er zeigt, dass er es nicht verlernt hat.”

Niedersonthofen versuchte über Standards und Distanzschüsse, nochmal zurückzukommen – doch Jetzendorf stand stabil. Kurz vor Schluss setzte Stöckl den Schlusspunkt: Nach einem missglückten Rückpass spritzte er dazwischen und umkurvte den Keeper – 4:0 (89.).

„Das war heute eine Topleistung, sehr reif, hoch konzentriert über 90 Minuten gegen eine erfahrene Mannschaft“, so Pöllner. Besonders freute ihn die Defensivarbeit: „Wir haben konsequent verteidigt, nichts angeboten. Im Ballbesitz hatten wir ein hohes Tempo und viel Intensität.“

Nach dem Abpfiff genoss die Mannschaft ihren Sieg in vollen Zügen. Statt direkt die Heimreise anzutreten, fuhr der TSV-Tross weiter nach Sonthofen, wo der FSV Pfaffenhofen spielte. Gemeinsam schaute man dort zunächst den FSV und anschließend im Vereinsheim das Bundesliga-Spiel Augsburg gegen Bayern.