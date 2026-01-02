Jettingen startet das neue Jahr im Zeichen des Hallenfußballs

Zum Jahresauftakt wird die Willy-Dieterle-Halle in Jettingen zur Bühne eines großen Hallenturniers. Das 46. Jettinger Hallenturnier bringt an drei Tagen 16 Herrenmannschaften zusammen, die sich in einem außergewöhnlichen Modus messen. Gespielt wird mit Vollbande, zwölf Minuten pro Partie, zunächst in einer großen Vorrundengruppe im Champions-League-Modus. Am Ende entscheidet eine ausgeloste Zwischenrunde über den Weg in die K.-o.-Phase. Ein Turnier, das Belastbarkeit, Anpassungsfähigkeit und Hallenroutine verlangt.

Die Willy-Dieterle-Halle als zentraler Schauplatz Austragungsort ist die Willy-Dieterle-Halle in Jettingen, die für den Hallenfußball bestens geeignet ist. Die Vollbande prägt das Spielgeschehen entscheidend: Der Ball bleibt fast permanent im Spiel, Umschaltmomente entstehen ohne Unterbrechung, Fehler wirken sofort. Diese Bedingungen verleihen dem Turnier eine eigene Dynamik und machen jede Begegnung zu einer intensiven Aufgabe.

Ein Turnier mit langer Geschichte Das Jettinger Hallenturnier gehört seit Jahrzehnten fest zum regionalen Fußballkalender. Die 46. Auflage unterstreicht diesen Stellenwert und knüpft an eine Tradition an, die von sportlicher Breite und hoher Identifikation lebt. Veranstaltet wird das Turnier erneut gemeinsam vom VfL Oberjettingen und dem FC Unterjettingen. Die Kontinuität in der Organisation sorgt dafür, dass sich Mannschaften und Zuschauer auf einen verlässlichen Rahmen und einen reibungslosen Ablauf einstellen können.

Ein Teilnehmerfeld mit großer Spannweite

Insgesamt 16 Mannschaften sind am Start. Das Feld reicht von der U19 des VfL Herrenberg über den TSV Wildberg, den SV Perouse und den TV Nebringen bis hin zu NK Zagreb Sindelfingen und dem SV Oberndorf 1924. Hinzu kommen mit dem FC Unterjettingen, dem VfL Oberjettingen sowie deren zweiten Mannschaften gleich mehrere Gastgeber- und Ortsvereine. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch die SG Gäufelden, den SV Mötzingen, den Türkischen SV Herrenberg II, den TV Gültstein und eine U19-Spielgemeinschaft aus Unterjettingen, Mötzingen und Oberjettingen. Diese Mischung sorgt für sportliche Vielfalt und unterschiedliche Spielstile.

Die Vorrunde im Champions-League-Modus

Die Vorrunde wird am Samstag und Sonntag in einer großen Gruppe gespielt. Jede Mannschaft bestreitet mehrere Spiele gegen wechselnde Gegner. Dieser Champions-League-Modus fordert Konstanz über zwei Turniertage hinweg. Von den 16 Teams qualifizieren sich 12 für die Zwischenrunde. Damit bleibt der Großteil des Feldes lange im Wettbewerb, während einzelne Ergebnisse dennoch spürbare Auswirkungen auf die Platzierung haben.

Die ausgeloste Zwischenrunde als neue Phase

Unmittelbar nach Abschluss der Vorrunde am Sonntagabend werden die Gruppen für die Zwischenrunde ausgelost. Dieser Moment markiert eine klare Zäsur im Turnierverlauf. Die Zwischenrunde beginnt am Montag, 5. Januar 2026, ab 16 Uhr. Durch die Auslosung entstehen neue Konstellationen, die sich nicht aus der Vorrundentabelle ableiten lassen. Damit beginnt das Turnier gewissermaßen von vorn.

Der Übergang in die Entscheidungsspiele

Nach der Zwischenrunde folgt die K.-o.-Phase. Ab 18:40 Uhr stehen die Viertelfinals auf dem Programm. In diesen Spielen entscheidet ein einziges Ergebnis über Weiterkommen oder Ausscheiden. Es folgen die Halbfinals um 19:32 Uhr und 19:45 Uhr. Der Turniertag verdichtet sich spürbar, jede Aktion erhält zusätzliches Gewicht.

Ein klar strukturierter Finalabend

Der Montagabend mündet in die Platzierungsspiele und das Finale. Um 20:09 Uhr wird das Spiel um Platz drei ausgetragen. Das Finale beginnt um 20:22 Uhr und bildet den sportlichen Höhepunkt des Turniers. Zwölf Minuten entscheiden darüber, welche Mannschaft sich nach drei intensiven Tagen in die Siegerliste des Jettinger Hallenturniers einträgt.

Jettingen als Mittelpunkt des regionalen Hallenfußballs

Mit diesem Turnier rückt Jettingen Anfang Januar in den Mittelpunkt des regionalen Hallenfußballs. Spieler, Vereine und Zuschauer erleben drei Tage, in denen sich Ergebnisse entwickeln, Tabellen verschieben und am Ende ein Sieger feststeht, der sich nicht nur sportlich, sondern auch mental durchgesetzt haben muss.