Jettingen geht im Verfolgerduell leer aus

Durch einen späten Treffer von Jermaine Meilinger gewann der TSV Gersthofen das Verfolgerduell beim VfR Jettingen und baute seine Serie damit auf 25 Punkte aus den letzten neun Spielen aus. Jettingen startete zunächst mit Vollgas, war spielbestimmend und erarbeitete sich immer wieder Torchancen durch den auffälligen Nico Di Doi. Doch Gersthofen blieb erneut ohne Gegentor.

Nach dem Wiederanpfiff wurde der TSV stärker, was unter anderem an der Hereinnahme von Jermaine Meilinger lag, der immer wieder für Gefahr sorgte. Eben dieser Meilinger war es auch, der in der Schlussphase den einzigen und somit entscheidenden Treffer der Partie erzielte: Nach einem langen Ball steckte Fabian Bühler auf den Torschützen durch, der den Ball zum 0:1 unter die Latte nagelte. (az) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 180

Tor: 0:1 Jermaine Meilinger (85.)

Der Meitingen dominierte zwar über weite Strecken, trotzdem stand der 2:1-Erfolg beim FC Maihingen auf der Kippe. Denn die Rieser waren durch Dominik Göck nach einer halben Stunde in Führung gegangen. Die Lechtaler bemühten sich zwar, doch der Ausgleich sollte auf sich warten lassen.

Maßgeblichen Anteil daran hatte Mateo Duvnjak, der zur zweiten Halbzeit ins Spiel kam. Mit ihm kamen mehr Ideen ins Offensivspiel des TSV. Er war es, der sich ein Herz fasste und zum Ausgleich traf. Jetzt waren die Schwarz-Weißen wieder oben auf. Doch genau in dieser Drangperiode schickte Schiedsrichter Reiter Lukas Erhard mit Gelb-Rot vom Platz. Doch Meitingen kämpfte zu zehnt um jeden Zentimeter und kam zum Siegtreffer. Nach einem Pass von Simon Kewitz schüttelte Duvnjak seinen Gegenspieler ab und hämmerte den Ball zum 1:2 in die Maschen. (vra) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Alexander Reiter (Dasing) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Dominik Göck (30.), 1:1 Mateo Duvnjak (60.), 1:2 Mateo Duvnjak (88.)

Gelb-Rot: Lukas Erhard (70./TSV Meitingen)