Jettingen geht im Verfolgerduell leer aus

Der TSV Gersthofen hat sich im Verfolgerduell der Bezirksliga Nord beim VfR Jettingen mit 1:0 durchstesetzt und bleibt dem Tabellenführer TSV Haunstetten auf den Fersen. Obwohl der Primus sich beim TSV Dinkelscherben deutlich mit 4:0 durchsetzen konnte. Immer tiefer in die Krise rutscht der TSV Wertingen, der beim VfR Neuburg mit 0:6 unter die Räder kam.
Durch einen späten Treffer von Jermaine Meilinger gewann der TSV Gersthofen das Verfolgerduell beim VfR Jettingen und baute seine Serie damit auf 25 Punkte aus den letzten neun Spielen aus. Jettingen startete zunächst mit Vollgas, war spielbestimmend und erarbeitete sich immer wieder Torchancen durch den auffälligen Nico Di Doi. Doch Gersthofen blieb erneut ohne Gegentor.
Nach dem Wiederanpfiff wurde der TSV stärker, was unter anderem an der Hereinnahme von Jermaine Meilinger lag, der immer wieder für Gefahr sorgte. Eben dieser Meilinger war es auch, der in der Schlussphase den einzigen und somit entscheidenden Treffer der Partie erzielte: Nach einem langen Ball steckte Fabian Bühler auf den Torschützen durch, der den Ball zum 0:1 unter die Latte nagelte. (az) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 180
Tor: 0:1 Jermaine Meilinger (85.)
Der Meitingen dominierte zwar über weite Strecken, trotzdem stand der 2:1-Erfolg beim FC Maihingen auf der Kippe. Denn die Rieser waren durch Dominik Göck nach einer halben Stunde in Führung gegangen. Die Lechtaler bemühten sich zwar, doch der Ausgleich sollte auf sich warten lassen.
Maßgeblichen Anteil daran hatte Mateo Duvnjak, der zur zweiten Halbzeit ins Spiel kam. Mit ihm kamen mehr Ideen ins Offensivspiel des TSV. Er war es, der sich ein Herz fasste und zum Ausgleich traf. Jetzt waren die Schwarz-Weißen wieder oben auf. Doch genau in dieser Drangperiode schickte Schiedsrichter Reiter Lukas Erhard mit Gelb-Rot vom Platz. Doch Meitingen kämpfte zu zehnt um jeden Zentimeter und kam zum Siegtreffer. Nach einem Pass von Simon Kewitz schüttelte Duvnjak seinen Gegenspieler ab und hämmerte den Ball zum 1:2 in die Maschen. (vra) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Alexander Reiter (Dasing) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Dominik Göck (30.), 1:1 Mateo Duvnjak (60.), 1:2 Mateo Duvnjak (88.)
Gelb-Rot: Lukas Erhard (70./TSV Meitingen)
Der TSV Dinkelscherben konnte den Tabellenführer nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen und unterlag dem TSV Haunstetten mit 0:4. Vor allem ein kollektiver Blackout zwischen der 13. und 22. Minute mit drei Gegentoren entschied die Partie frühzeitig. Der starke Timo Hader sorgte nach einer missglückten Abseitsfalle völlig frei für das 0:1. Nur zwei Minuten später scheiterte erneut Hader an Keeper Lukas Kania, aber beim Abpraller reagierte er selbst am schnellsten und legte überlegt quer zu Jerome Loßner, der zum 0:2 einschob. Auch beim dritten Treffer war Hader beteiligt, denn sein Pass fand im Strafraum den völlig frei stehenden Christian Krieger, der aus kurzer Distanz einnetzte.
Ein Debakel drohte, aber Dinkelscherben fand im Anschluss endlich besser in die Partie und hatte auch eine große Doppelchance zum Anschlusstreffer, aber Marco Schneider und Jonas Mößner scheiterten an Gästekeeper Maximilian Lenz (39.). Den frühen Schlusspunkt setzte erneut Timo Hader, der einen Konter zum 0:4 abschloss. (maku) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Sebastian Deak (Rain/Lech) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Timo Hader (13.), 0:2 Jerome Loßner (15.), 0:3 Christian Krieger (22.), 0:4 Timo Hader (60.)
Für den SV Wörnitzstein war es eine deutliche Abfuhr. Gegen den TSV Nördlingen II setzte es eine 0:4-Niederlage im Landkreis-Derby. Dabei hätten Bschor, Omerbegovic und Zausinger den SVW früh in Führung bringen können. Dann aber wurden die Nördlinger stärker und schlugen vor der Pause doppelt zu. Erst nutzte Tom Müller einen Fehler und traf zur Führung. Nur drei Minuten später kombinierten sich die Rieser durch, die flache Hereingabe erreichte Daniel Gis, der nur noch zum 0:2 einschieben musste.
Bei den Wörnitzsteiner keimte Hoffnung auf eine Wende auf, als Nördlingens Endrit Imeri nach einer Notbremse an Timo Zausinger die Rote Karte sah. Doch die Unterzahl schien die Nördlinger kaum zu stören. Im Gegenteil: Müller erhöhte auf 0:3 und Daniel Ernst macht mit dem 0:4 alles klar. (svw) Lokalsport DW
Schiedsrichter: Michael Peil (Augsburg) - Zuschauer: 380
Tore: 0:1 Tom Müller (40.), 0:2 Daniel Gis (43.), 0:3 Tom Müller (67.), 0:4 Daniel Ernst (74.)
Rote Karte: Endrit Imeri (65./TSV Nördlingen II)
Ein echtes Schützenfest feierte der VfR Neuburg, der den Landesliga-Absteiger mit 6:0 abkanzelte. Von Beginn an bestimmten die Neuburger das Geschehen und gingen früh in Führung: Sebastian Habermeyer traf nach Vorlage von Frederic Wytopil aus kurzer Distanz zum 1:0. Der Treffer gab dem VfR Sicherheit, während Wertingen zwar bemüht war, aber kaum Torgefahr entwickelte. Ganz anders Neuburg: Moritz Bartoschek und Habermeyer erhöhten mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause auf 3:0 erzielte.
Nach dem Seitenwechsel blieb der VfR dominant. Fatlind Talla köpfte nach einer Flanke von Leon Beran das 4:0, ehe Philippe Bauer binnen weniger Minuten mit einem Doppelpack auf 6:0 stellte. In der Schlussphase schaltete Neuburg einen Gang zurück, Wertingen hingegen ergab sich weitgehend in sein Schicksa und war am Ende mit dem 0:6 sogar gut bedient. (heiß) Lokalsport WZ
Schiedsrichter: Lucas Trs (Biberbach) - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Sebastian Habermeyer (6.), 2:0 Moritz Bartoschek (41.), 3:0 Sebastian Habermeyer (44.), 4:0 Fatlind Talla (51.), 5:0 Philippe Bauer (71.), 6:0 Philippe Bauer (73.)
Ein Treffer reichte dem FC Horgau, um sich gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim durchzusetzen. Während Joshofen auf Konter lauerte, hatte der hatte Ballbesitz und erspielte sich erste Möglichkeiten. Kurz vor der Pause war es dann soweit: Eine scharfe Freistoßflanke von Kirschner köpfte Felix Eberle aufs Tor. Zwar wurde der Ball zunächste noch abgewehrt, doch den Abstauber verwertete Eberle zum 1:0.
Mit dem Pausenpfiff stieg Noah Zeller gegen Maximilian Wurm zu hart ein und bekam dafür eine Zeitstrafe. Trotzdem startete die SpVgg besser in die zweite Halbzeit. Es häuften sich gefährliche Standards. Einen Kopfball konnte der Horgauer Iannis Gosa auf der Linie klären. In der 87. Minute fiel fast der Ausgleich. Maximilian Wurm verlor im 16 Meterraum den Ball, der Querpass fand den Joshofener Stürmer. Sein Abschluss wurde jedoch durch Raffael Wieser mit einer Grätsche geblockt. (pm) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Tobias Beyrle (Friedberg) - Zuschauer: 130
Tor: 1:0 Felix Eberle (42.)
Der VfL Ecknach besiegte den TSV Zusmarshausen auch in der Höhe verdient mit 5:2. VfL-Coach Sören Dreßler sprach von einem „richtig guten“ Auftritt seiner Elf. Wenn es etwas zu kritisieren gäbe, dann „die mangelhafte Chancenverwertung“. Tatsächlich dominierte Ecknach die Partie und hätte das Ergebnis noch deutlicher gestalten können.
Nach einer halben Stunde gab es jedoch erst einmal eine kalte Dusche für Ecknach. Praktisch aus dem Nichts verwertete Luca Jaskolka eine Hereingabe zum schmeichelhaften 0:1. Doch davon ließ sich der VfL nicht beindrucken. Schon kurze Zeit später gelang Maximilian Rauch das 1:1.
„Wie wir nach der Pause gleich wieder aufs Gas drücken und dabei die Defensive nicht vergessen, war überragend“, lobte Dreßler. Der Führungstreffer von Daniel Framberger war letztlich eine Frage der Zeit. Für das 3:1 sorgte Innenverteidiger Tim Sponer per Kopf und Philipp Heinrichs stellte sogar auf 4:1. Zwar verkürzte Fabian Strehle für Zusmarshausen, doch der Nachspielzeit wurde Heinrichs im Strafraum gelegt. Serhat Örnek stellte per Strafstoß den Endstand her. (jng) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Vincent Meyer (Schwenningen) - Zuschauer: 141
Tore: 0:1 Luca Jaskolka (30.), 1:1 Maximilian Rauch (36.), 2:1 Daniel Framberger (56.), 3:1 Tim Sponer (65.), 4:1 Philipp Heinrichs (85.), 4:2 Fabian Strehle (87.), 5:2 Serhat Örnek (90.+2/Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Sebastian Rosenmüller (90.+1/TSV Zusmarshausen)
Am Ende war es Torhüter Hannes Treffler, der dem BC Rinnenthal gegen Jamain Cermak mit einer Glanztat in der Nachspielzeit das 0:0 gegen den FC Gundelfingen II rettete. Dabei hätte der BCR nach 13 Minuten selbst in Führung gehen können. Daniel Koller war stark in Szene gesetzt worden, seinen Schuss wehrte jedoch im letzten Moment von Bernd Scheu auf der Gundelfinger Linie geklärt. Nur eine Minute später zwang Andreas Näßl den Gundelfinger Keeper Elias Thum nach einer Ecke zu einer Glanzparade.
Nach Wiederanpfiff verflachte die Partie etwas. Die Gundelfinger kamen zu mehreren Halbchancen, doch entweder war ein Abwehrbein dazwischen oder der Abschluss zu ungenau. Auf der Gegenseite blieb der BCR zwar bemüht, doch zwingende Offensivaktionen wurden seltener. Die Schlussminuten waren geprägt von vielen Fouls und hektischen Szenen. Beide Teams schenkten sich nichts. (mapf) Lokalsport FA
Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 100