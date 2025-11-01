Jesteburg will Revanche gegen Büppel

Der FC Jesteburg-Bendestorf geht als Tabellenzweiter der Frauen-Oberliga Niedersachsen West in das Duell mit dem TuS Büppel – und hat dabei noch etwas gutzumachen. Im Hinspiel musste sich Jesteburg mit 0:1 geschlagen geben. Nun bietet sich auf heimischer Anlage die Gelegenheit zur Revanche.





„Für das planmäßig letzte Heimspiel in diesem Jahr erwartet uns ein unangenehmer Gegner, mit dem wir noch eine Rechnung offen haben“, sagt FC-Trainer Marcel Hagemann. „Der TuS hat es uns im Hinspiel durch ein aggressives Pressing im Spielaufbau sehr schwer gemacht. Darauf müssen wir am Sonntag definitiv vorbereitet sein und gezielter gute Lösungen finden.“

Die Jesteburgerinnen wollen mit Ballstärke und taktischer Disziplin auf die Stärken des Gegners reagieren. Hagemann betont: „Es braucht Überzeugung sowie Selbstvertrauen am Ball und kluge Laufwege und ein passendes Stellungsspiel.“

Nach zuletzt starken Auftritten und einer gefestigten Defensive – erst 13 Gegentore in zwölf Spielen – geht Jesteburg mit Selbstvertrauen in das Heimspiel. Gleichzeitig hofft der Coach auf personelle Entspannung: „Wir sind motiviert, uns für die Niederlage auswärts zu revanchieren und auf heimischer Anlage die drei Punkte zu holen. Dafür können wir hoffentlich auf einen etwas größeren Kader und den Support unserer Zuschauer zählen.“

Mit 26 Punkten steht der FCB auf Rang zwei der Tabelle – fünf Zähler hinter Spitzenreiter SV TiMoNo. Um die Titelambitionen weiter am Leben zu halten, ist ein Sieg gegen den Siebten aus Büppel Pflicht. Doch Hagemann weiß, dass sein Team dafür alles investieren muss: „Die Mannschaft ist bereit, einen ordentlichen Fight und ein tolles Fußballspiel zu liefern.“

Für Büppel, derzeit im Mittelfeld der Liga, ist die Partie eine Chance, den Favoriten erneut zu ärgern. Für Jesteburg dagegen geht es um mehr – um Wiedergutmachung, den perfekten Jahresabschluss und das Signal, dass der Titelkampf weiter offen bleibt.