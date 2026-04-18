Jesteburg will Platz zwei festigen–Andervenne reist mit Rückenwind an

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Nach der Niederlage gegen Spitzenreiter TiMoNo richtet der FC Jesteburg-Bendestorf den Blick nach vorne. Gegen den SV Heidekraut Andervenne soll die Heimstärke wieder unter Beweis gestellt werden – doch die Gäste kommen mit Selbstvertrauen.

Im Duell zwischen dem FC Jesteburg-Bendestorf und dem SV Heidekraut Andervenne treffen am Wochenende zwei Mannschaften aufeinander, die mit unterschiedlichen Ausgangslagen, aber klaren Zielsetzungen in die Partie gehen.

Für den Tabellenzweiten aus Jesteburg steht nach der Niederlage gegen TiMoNo vor allem eines im Fokus: die Sicherung des zweiten Tabellenplatzes. Trainer Marcel Hagemann formuliert die Marschroute eindeutig: „Nach der Niederlage gegen TiMoNo ist unser oberstes Ziel nun, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen.“ Dabei weiß er um die Schwierigkeit der Aufgabe: „Aus dem Hinspiel wissen wir, wie unangenehm Andervenne zu bespielen ist. Dort haben sie uns mit einem aggressiven Pressing konsequent unter Druck gesetzt.“

Trotz personeller Veränderungen bleibt der Anspruch hoch: „Aufgrund von Abwesenheiten müssen wir am Wochenende die ein oder andere Position im Vergleich zur Vorwoche verändern. Nichtsdestotrotz wollen wir zu Hause die nächsten drei Punkte holen und das Alte Moor wieder zu einer Festung machen.“

Die Gäste aus Andervenne reisen mit positiver Stimmung an. Trainer Patrick Lonnemann sieht sein Team gut vorbereitet: „Wir haben in den letzten beiden Spielen gepunktet und wollen diese positive Stimmung auf jeden Fall mitnehmen.“ Gleichzeitig ist ihm die Schwere der Aufgabe bewusst: „Uns ist bewusst, dass uns dort eine schwere Aufgabe erwartet, aber genau solche Spiele wollen wir annehmen.“

Entscheidend wird aus seiner Sicht der Auftritt von Beginn an sein: „Für uns wird es entscheidend sein, von Beginn an hellwach zu sein, unser Spiel auf den Platz zu bringen und als Mannschaft geschlossen aufzutreten.“ Mit dieser Herangehensweise will Andervenne den Favoriten fordern: „Wenn wir das schaffen, wollen wir versuchen, Jesteburg zu ärgern und ein gutes Auswärtsspiel abzuliefern.“

So trifft die Heimstärke des Tabellenzweiten auf die Aufbruchsstimmung eines formstabilen Gastes – ein Duell, das Spannung verspricht.