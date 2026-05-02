Jesteburg will Platz zwei festigen Heimspiel gegen Delmenhorst – Gastgeber im Kampf um Rang zwei, Gäste mit Rückenwind von COE · Heute, 09:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Felix Schlikis

Während Jesteburg den zweiten Tabellenplatz sichern will, reist Delmenhorst mit zuletzt stabilen Leistungen und wachsendem Selbstvertrauen an. Die Voraussetzungen versprechen ein enges Duell.

Am vorletzten Spieltag der Frauen-Oberliga Niedersachsen West empfängt der FC Jesteburg-Bendestorf den TV Jahn Delmenhorst. Für die Gastgeberinnen geht es darum, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen, während die Gäste mit zuletzt verbesserten Leistungen und nahezu gesichertem Klassenerhalt antreten. „Wir freuen uns auf die letzten beiden Heimspiele der Saison, wo wir alles dafür geben wollen, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen“, sagte Jesteburgs Trainer Marcel Hagemann im Vorfeld. Mit Delmenhorst erwarte sein Team „eine sehr disziplinierte Mannschaft, die immer eine klare Spielidee verfolgt“. Bereits die bisherigen Duelle hätten gezeigt, wie eng die Begegnungen sind: „Das Pokal- und das Hinspiel waren umkämpfte Partien, die von Kleinigkeiten entschieden wurden.“ Entsprechend klar ist die Herangehensweise: „Wir erwarten einen gut eingestellten Gegner, den wir defensiv fordern wollen.“

Auch Delmenhorsts Trainer Daniel Prause sieht eine anspruchsvolle Aufgabe: „Wir haben mit Jesteburg auf jeden Fall eine fußballerisch richtig gute Mannschaft vor unserer Brust, die völlig zu Recht unter den Top-Mannschaften der Liga steht.“ Gleichzeitig blickt er auf die bisherigen Aufeinandertreffen zurück, aus denen sein Team durchaus Selbstvertrauen schöpft: „Im Pokal haben wir nach einem großen Umbruch eine ganz gute Partie gemacht, am Ende verdient verloren. Im Hinspiel haben wir sehr unglücklich verloren und waren über Strecken richtig gut.“ Die Ausgangslage hat sich für Delmenhorst zuletzt spürbar entspannt. „Die Mischung aus einem guten Gefühl mit Blick auf Jesteburg und einer gelösten Anspannung nach dem Punkt aus der letzten Woche gibt uns Auftrieb“, erklärte Prause. Der Klassenerhalt sei greifbar: „Wir stehen ganz kurz vor einem rein rechnerischen Klassenerhalt.“ Entsprechend geht sein Team „relativ gelöst in die Partie“ und wolle „den positiven Trend der letzten Wochen fortsetzen“.