Jesteburg: Vor dem großen DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC

– Foto: Felix Schlikis



Es ist nun vier Jahre her, da trat der FC schon einmal im DFB-Pokal an, verlor damals in der 1. Runde nach einem dramatischen Spiel mit 3:4 nach Verlängerung gegen Henstedt-Ulzburg, und nun folgt eine Pokalbegegnung, die das alles noch einmal toppen könnte, denn das Team aus dem Landkreis Harburg trifft am nächsten Samstag auf einen ganz großen Namen des deutschen Fußballs - Hertha BSC Berlin.

Gut, die Hertha-Frauen sind noch nicht ganz so groß, schafften aber in diesem Sommer durch einen Sieg in der Relegation gegen Saarbrücken den Aufstieg in die 2. Bundesliga. "Hertha ist der klare Favorit", so FC-Spielerin Karen Schaefer. "Wir wollen aber aus dieser Begegnung so viel mitnehmen, wie es geht. Und vielleicht gibt es ja auch ein Pokalwunder?"

Für die Gastgeberinnen ist diese Begegnung im DFB-Pokal natürlich etwas ganz Besonderes. "Wir freuen uns sehr auf das Spiel", so Schaefer. "Für viele von uns wird es das erste DFB-Pokalspiel sein. Das ist für uns und unseren Verein schon eine große Geschichte."

Überhaupt der Verein: "Wir werden hier so toll unterstützt - ob nun von den Fußballherren, den Rugby-Spieler und, und, und. Dafür können wir uns nur bedanken", so Schaefer.

Karten können auch weiterhin im Vorverkauf erstanden werden. Hier der Link dazu:



Tickets