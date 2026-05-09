Jesteburg verteidigt Platz zwei

– Foto: Felix Schlikis

Während der FC Jesteburg-Bendestorf den zweiten Tabellenplatz absichern möchte, reist Blau-Weiss Hollage mit viel Selbstvertrauen zum Saisonabschluss an. Beide Teams sehen das Duell als echten Härtetest.

Am letzten Spieltag der Frauen-Oberliga Niedersachsen West steht für den FC Jesteburg-Bendestorf noch einiges auf dem Spiel. Gegen Blau-Weiss Hollage will die Mannschaft Rang zwei verteidigen und gleichzeitig Selbstvertrauen für das anstehende Pokalhalbfinale sammeln.

Trainer Marcel Hagemann erwartet dabei einen unangenehmen Gegner. „Mit Hollage empfangen wir einen spielstarken Gegner, der uns im Hinspiel durch hohes Pressing unter Druck gesetzt hat“, erklärte er vor der Partie. Damals habe seine Mannschaft große Probleme im Spielaufbau gehabt und „froh sein können, dass das Spiel zur Halbzeit noch nicht entschieden war“. Genau dort wolle man diesmal ansetzen: „Das wollen wir dieses Mal unbedingt besser lösen und das Spiel als Generalprobe für unser Pokalhalbfinale in der nächsten Woche nutzen.“

In der Trainingswoche habe der Fokus vor allem auf mentalen und spielerischen Details gelegen. „Wir haben an unserem Mindset und der Handlungsschnelligkeit gearbeitet und wollen das am Sonntag auf den Platz kriegen“, sagte Hagemann. Gleichzeitig richtet sich der Blick auch auf die Tabelle: „Damit haben wir den Blick auch auf die Verteidigung des zweiten Tabellenplatzes gerichtet, der nach einer Saison mit Höhen und Tiefen ein tolles Ergebnis wäre.“

Blau-Weiss Hollage reist derweil mit viel Zuversicht nach Jesteburg. Co-Trainer Alexander Helm zeigte sich mit den vergangenen Wochen äußerst zufrieden: „Unabhängig von den Ergebnissen, die größtenteils ebenfalls sehr zufriedenstellend waren, sind wir vor allem mit der Art und Weise zufrieden, wie wir aktuell Fußball spielen und wie wir uns als Mannschaft präsentieren.“

Die Entwicklung der vergangenen Wochen stimme den Tabellenfünften positiv. „Wir setzen inzwischen viele Dinge konsequent um, die wir uns schon seit längerer Zeit vorgenommen haben“, sagte Helm. Deshalb komme die Sommerpause aus seiner Sicht fast ungelegen: „Gerade jetzt haben wir als Mannschaft einen wirklich guten Rhythmus gefunden.“

Trotz des positiven Laufs sieht Hollage den Gastgeber in der Favoritenrolle. „Jesteburg geht für uns als klarer Favorit in die Partie und wir wissen um die Qualitäten der Mannschaft“, erklärte Helm. Dennoch fahre sein Team „hoch fokussiert und mit viel Selbstvertrauen“ nach Niedersachsen.

Auch tabellarisch will Hollage die Saison nicht einfach austrudeln lassen. „Wir wollen uns mit einem positiven Ergebnis und idealerweise drei Punkten aus der Saison verabschieden, um unsere aktuelle Tabellenposition zu festigen oder vielleicht sogar noch etwas zu verbessern“, sagte Helm. Zudem habe man „aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen“, da die damalige Niederlage aus Sicht der Gäste den Spielverlauf nicht widerspiegelte.

Personell sieht sich Hollage gut aufgestellt. „Bis auf zwei, drei Ausnahmen können wir nahezu aus dem Vollen schöpfen“, sagte Helm. Deshalb gehe man „sehr zuversichtlich“ in den Saisonabschluss.