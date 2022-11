Jesteburg verliert unglücklich gegen St. Pauli Siegtreffer am Millerntor fiel in der Nachspielzeit

Am vergangenen Sonntag spielte in der Frauen-Regionalliga Nord der FC St. Pauli gegen den VfL Jesteburg am Millerntor. Es war ein Spiel, bei dem beide Mannschaften die drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gut gebrauchen konnten.

Gleich zu Beginn war Stimmung in der Partie, welche von den 150 Zuschauern positiv befeuert wurde. Nach mehreren Torannäherungen auf beiden Seiten gelang es Johanna Scholles den VfL Jesteburg in der 38. Minute durch einen gezielten Schuss in die linke untere Ecke mit 1:0 in Führung zu schießen. Allerdings folgte kurz vor Halbzeitpfiff der psychologisch wichtige Ausgleich der Gastgeberinnen durch Janice Hauschild, die einen Abpraller aus gut zwölf Metern Entfernung einnetzte.

Beide Mannschaften kamen motiviert aus der Kabine, den Gästen gelang jedoch der bessere Start in die zweite Halbzeit. Fabienne Stejskal überspielte die etwas zu weit vor dem Tor stehende gegnerische Torhüterin und schoss den VfL Jesteburg in der 50. Minute noch einmal in Führung. Bis zur 89. Spielminute sah alles so aus, als würden die Rüsselkäferinnen die wichtigen drei Punkte mit nach Hause nehmen. Doch dann gelang Paulis Kapitänin Carlotta Kuhnert mit einem Volleyschuss kurz vor Schluss der 2:2-Ausgleich. Und es kam noch dicker für den VfL: In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte Julia Hechtenberg per Kopf nach einem Freistoß den 3:2-Siegtreffer für den FC St. Pauli.