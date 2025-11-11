Jesteburg siegt glücklich – Meppens starke Leistung bleibt unbelohnt

– Foto: Cedric Siefker

Der SV Meppen II zeigte gegen den Favoriten aus Jesteburg eine spielerisch starke Leistung, verpasste es aber, sich für den Aufwand zu belohnen. Ein unglückliches Gegentor entschied die Partie zugunsten der Gäste, die mit einer geschlossenen Defensivleistung drei Punkte aus dem Emsland entführten.

Die Nachwuchstalente des SV Meppen II mussten sich am Sonntagnachmittag in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West dem Tabellenzweiten FC Jesteburg-Bendestorf knapp mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Trotz einer engagierten und spielerisch überzeugenden Leistung blieb das Team von Trainer Ralf Spanier erneut ohne Punktgewinn.



„Es war eine unglückliche Niederlage trotz starker Leistung“, fasste Spanier nach dem Spiel zusammen. Meppen startete schwungvoll in die Partie, ließ Ball und Gegner laufen und ging früh durch einen direkt verwandelten Freistoß von Jule Pollmann verdient in Führung (10.). Schon zuvor hatte Mirja Langen eine gute Gelegenheit, während Jesteburgs erster Abschluss an der Latte landete. Nach weiteren Chancen – unter anderem durch Lieke Gennissen – kamen die Gäste nach einem Abstimmungsfehler durch Theres Garbers zum 1:1-Ausgleich. Auch nach der Pause bestimmten die Emsländerinnen über weite Strecken das Geschehen. Chancen von Langen und Evy Dijkstra blieben ungenutzt, ehe Jesteburg mit einem abgefälschten Freistoß aus dem Halbfeld durch Nina Bichler die 2:1-Führung erzielte (64.). Trotz großer Moral und druckvoller Schlussphase gelang Meppen der verdiente Ausgleich nicht mehr. „Spielerisch haben wir uns erneut weiterentwickelt“, betonte Spanier, „es fehlt aber noch an Cleverness und Konsequenz im Abschluss – Eigenschaften, die der Gegner in entscheidenden Momenten gezeigt hat.“